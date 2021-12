High School, Sport und Reisen

Maike Austrup, eigentlich Fußballerin beim Landesligisten GW Nottuln, kickt nun für ein High-School-Team in den USA. Die 18-Jährige, die ihr Abitur am Rupert-Neudeck-Gymnasium gemacht hat, lebt für ein Jahr in der Kleinstadt Warner Robins (Georgia).

In Warner Robins herzlich aufgenommen: Maikes Gasteltern und -geschwister nehmen die Nottulnerin in die Mitte.

Wie alle anderen Kicker auch befinden sich die Landesliga-Frauen von GW Nottuln zurzeit in der Winterpause. Erst am 25. Februar laufen sie wieder auf, zu ihrem ersten Vorbereitungsspiel beim Bezirksligisten Fortuna Seppenrade. Eine Nottulnerin pausiert allerdings noch länger – Sechser Maike Austrup, die den Grün-Weißen schon seit Beginn der Saison fehlt.

Nicht etwa, weil sie langzeitverletzt wäre – die 18-Jährige lebt zurzeit in den USA, genauer gesagt in der Kleinstadt Warner Robins, zwei Autostunden von Atlanta entfernt, der Kapitale des Bundesstaats Georgia im Südosten der Vereinigten Staaten. In Warner Robins geht Austrup auf die High School.

Die Idee, ein Jahr in den USA zu verbringen, kam ihr kurz vor dem Abitur. Weil sie ein Jahr früher eingeschult worden war, legte sie die Reifeprüfung am Rupert-Neudeck-Gymnasium schon mit 17 Jahren ab. Eigentlich war also Zeit genug, danach und vor Beginn der angestrebten Ausbildung zur Immobilien-Kauffrau ein Jahr in der Fremde zu verbringen.

Der Blick der jungen Nottulnerin ging über den Atlantik. Am liebsten hätte sie in den USA als Au-pair gearbeitet, doch dafür war die damals 17-Jährige noch zu jung. „Die einzige Alternative war die High School“, so Austrup.

Nun lernt sie halt noch ein Jahr länger. Was ihr durchaus Spaß macht, zumal das Leben in ihrer amerikanischen Gastfamilie manchmal durchaus auch Au-pair-Tätigkeiten bereithält: Wenn Maike nicht im Unterricht ist, wie zum Beispiel jetzt in den Weihnachtsferien, und beide Eltern außer Haus sind, muss (eigentlich darf) sie auf ihre jüngeren „Geschwister“ aufpassen, vier und sieben Jahre alt. Ihre Gastmutter sieht sie übrigens besonders oft: „Sie ist Lehrerin an meiner High School.“

Sportlich bleibt die defensive Mittelfeldspielerin der Grün-Weißen natürlich auch in Warner Robins. „In den ersten Wochen habe ich an der High School Volleyball gespielt, aber dann habe ich gemerkt, dass das nicht ganz mein Sport ist“, erinnert sich Maike Austrup lachend.

Da die Schul-Fußballmannschaft erst im Januar wieder aktiv wird, schloss sich die Nottulnerin dem Ligateam Legion FC an. Dort jagte sie bis Anfang Dezember dem runden Leder nach, bevor die deutsche Landesliga-Spielerin nun im Januar das High-School-Team verstärken wird.

Maike Austrup (r.) mit ihrer Gastfamilie in Atlanta, Ausrichter der Olympischen Spiele 1996 Foto: privat

Doch das Leben der nun 18-Jährigen spielt sich natürlich nicht nur im vergleichsweise beschaulichen Warner Robins ab. Dazu wäre ein Jahr in den USA wiederum zu kurz. Wenn es möglich ist, reist sie mit ihrer Gastfamilie oder ihren schnell gefundenen neuen Freundinnen durch die Region. Obwohl dieses Wort eigentlich nicht passt, dafür sind die Entfernungen in diesem Land einfach zu groß.

Zwei Mal war Maike schon in Atlanta. Die fast 500 000 Einwohner umfassende Metropole ist Heimat von Coca- Cola sowie CNN und war 1996 Austragungsort der Olympischen Spiele. Auch Tampa hat die junge Deutsche schon kennengelernt. Die Stadt an der Golfküste, drittgrößte in Georgias Nachbarstaat Florida, ist hierzulande vor allem American-Football-Fans ein Begriff. Die Tampa Bay Buccaneers spielen in der NFL und gewannen erst im vergangenen Februar mit ihrem Star Tom Brady den Super Bowl, eine der begehrtesten Sporttrophäen weltweit.

Hinter New York hat Austrup noch keinen Haken gemacht, würde es aber gern so bald wie möglich. Dafür bracht es aber ein größeres Zeitfenster – allein schon für die Hinfahrt: Satte zehn Autostunden trennen Warner Robins und die Megametropole am Hudson River. „Vielleicht schaffe ich es in den Osterferien“, sagt die Nottulnerin.

Doch nicht nur die großen Städte, sondern auch die Menschen faszinieren sie. „Die Leute hier sind total offen. Das ist echt super.“ Wobei die meisten es nicht so mit aktiver Bewegung hätten. „Sie unternehmen viel mit dem Auto. Laufen und Fahrradfahren ist nicht ihr Ding“, schmunzelt Maike Austrup.

Viel höher im Kurs stünde etwas anderes: „Politik ist schon ein großes Thema. Man hört hier von vielen Leuten, dass Trump 2024 wiedergewählt werden könnte.“ Der umstrittene Präsident hatte in Georgia bei den Wahlen im November 2020 nur knapp gegen seinen späteren Nachfolger Joe Biden verloren.

Für deutsche Verhältnisse gewöhnungsbedürftig sind auch die derzeitigen Temperaturen in Georgia, einem der US-amerikanischen Südstaaten. Weihnachten feierte die Nottulnerin mit ihrer Gastfamilie bei „15 Grad und Sonnenschein. Nicht so das typische Winterwetter.“

Doch das kann nichts daran ändern, dass die ehemalige Schülerin des Rupert-Neudeck-Gymnasiums ihre Entscheidung für ein Jahr in den USA noch keine Sekunde bereut hat. Sie genießt die Zeit – in ihrer Gastfamilie, in der High School, bei ihren Ausflügen. Denn Anfang Juni ist sie vorbei, und die 18-Jährige wird ins heimische Nottuln zurückkehren.

Läuft sie dann, zur Landesliga-Saison 2022/23, wieder für die Grün-Weißen auf? Das hänge davon ab, ob sie die Ausbildungsstelle in Münster bekomme, auf die sie sich beworben habe, antwortet Maike Austrup. „Wenn ja, rufe ich Anna Donner an, dass ich ab Sommer wieder dabei bin.“

Große Probleme, sich in ihrem alten Team wiedereinzufinden, würde sie wohl nicht haben. „Mit dem Großteil der Spielerinnen bin ich noch in Kontakt und bekomme über die WhatsApp-Gruppe der Mannschaft alles mit“, sagt sie.