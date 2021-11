Hochverdienter Dreier für Popp-Elf

Sieg Nummer vier gab es an diesem Spieltag für die Reserve von GW Nottuln. Verdient mit 4:1 gewann das Team von Trainer Mario Popp gegen die DJK SF Dülmen.

Sieg Nummer vier gab es an diesem Spieltag für die Reserve von GW Nottuln. Verdient mit 4:1 gewann das Team von Trainer Mario Popp gegen die DJK SF Dülmen. „Wir waren klar spielbestimmend und haben das trotz unserer Verletzungssorgen super gemacht“, sagte der zufriedene GWN-Trainer. Bereits nach zehn Minuten köpfte Lennart van Deenen zur Führung ein, die allerdings nur von kurzer Dauer war. Denn nur sechs Minuten später zeigte der Schiedsrichter nach einem vermeintlichen Foulspiel von Georg Schrader auf den Punkt. „Von außen sah es so aus, als könne man den geben, musste man aber nicht.“ Schrader selbst betonte, dass er seinen Gegenspieler nicht gefoult habe. Sei es drum: Der Ex-Nottulner Jan Ahrens markierte das 1:1. Doch von dem Ausgleich ließen sich die Grün-Weißen an diesem Sonntag nicht beirren und trafen durch Timon Sprenger kurz vor der Halbzeit zum 2:1 (44.). „Endlich haben wir mal zu einem psychologisch günstigen Zeitpunkt getroffen“, freute sich Popp über die erneute Führung, die Aaron Schölling mit seinem Doppelpack (50. und 61.) noch weiter ausbaute. „Damit war der Gegner geknackt.“