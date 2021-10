Holger Siegler Ehrenmitglied des Deutschen Ruderverbandes

Zwecks Gratulation erreichen die Westfälischen Nachrichten Holger Siegler kurz nach dem Urlaub. Ein Ruderurlaub, versteht sich. „Wir sind mit dem Boot eine Woche auf der Oder unterwegs gewesen, von Breslau nach Zielona Góra“, verrät Siegler. Am vergangenen Samstag ernannte der 65. Deutsche Rudertag ihn zum Ehrenmitglied.

„Es rührt mich sehr, wenn mein Engagement auf diese Art und Weise gewürdigt wird“, sagt Siegler, der bis zu seiner Pensionierung neun Jahre lang als Rektor am Nottulner Rupert-Neudeck-Gymnasium tätig war. Er schätzt, zehn bis 20 Prozent seiner Lebenszeit, Schlaf abgezogen, mit Rudern zugebracht zu haben.

Den Beginn einer innigen Liebe markiert Sieglers 15. Lebensjahr. Am Gymnasium in Düsseldorf tritt er der Schüler-Ruderriege bei. Siegler soll das Rudern bis heute – er zählt mittlerweile 66 Jahre – nie wieder drangeben. „Momentan bin ich zwei bis dreimal in der Woche auf dem Wasser. Das war in all den Jahren auch mal weniger, aber ganz aufgegeben habe ich den Sport nie“, sagt er.

Engagiert auf allen Ebenen

Das umfasst neben der sportlichen Betätigung selbst auch ein leidenschaftliches Engagement in Vereinen (im Ruderverein Münster von 1882, im ARC zu Münster und als Mitbegründer des Münsteraner Regattavereins), Verbänden (auf Landes- wie auf Bundesebene) sowie als Schiedsrichter. Seit 1982 ist Siegler nationaler, seit 1987 internationaler Schiedsrichter – einer von etwa 450 weltweit. Das brachte ihm Nominierungen für zahlreiche nationale und internationale Regatten ein, für Weltmeisterschaften – und für die Olympischen Spiele 2000 in Sidney. Das prägendste Erlebnis seiner Laufbahn, wie Siegler sagt. „Die angelsächsische Herangehensweise an den Sport, derart von Begeisterung und Fairness geprägt – das war einfach toll zu erfahren.“

Eine Liebe fürs Leben

Wenn Siegler von Sidney als der Ruder-Erfahrung seines Lebens spricht, unterschlägt er allerdings ein einschneidendes Erlebnis: Auf einer Ruder-Wanderfahrt in Frankreich, von ihm für die Universität Münster organisiert, lernte Siegler – wie sollte es anders sein – seine heutige Frau Monika kennen. „Wir führen eine Ruderer-Ehe“, sagt Siegler und lacht.

Und warum ausgerechent Rudern? Was fasziniert Siegler beinahe ein gesamtes Leben lang? „Vom Einer abgesehen ist Rudern ein ausgesprochener Mannschaftssport. Ruderer sind echte Teamplayer. Ich beispielsweise habe über den Sport ein starkes Vertrauen in Teamstrukturen gewonnen“, sagt Siegler. Er habe – auch im beruflichen Kontext – gut Vertrauen entgegenbringen können und dafür im Gegenzug viel Vertrauen erfahren. Zudem schafften die vereinseigenen Bootshäuser sowie die Pflege der Boote eine hohe Identifikation mit dem Sport. „Und vom Wasser aus“, schließt Siegler, „lernt man viele Landschaften nochmal ganz anders kennen“. In diesem Sinne: auf die nächste Ruder-Wanderfahrt.