Im dritten Anlauf: Havixbeck in Gimbte

In Gimbte gefordert: Jens Könemann und die Schwarz-Weißen

Im dritten Anlauf dürfte es was werden: Nach zwei Verlegungen tritt A-Ligist Schwarz-Weiß Havixbeck am Donnerstagabend ab 19.30 Uhr bei Blau-Gelb Gimbte an. Ein Pflichtsieg für den Tabellensechsten beim -elften? Havixbecks Trainer Mario Zohlen winkt ab.

Zum einen musste der Coach gerade erst miterleben, wie schnell die Punkte in der A-Liga futsch sein können: Gegen das favorisierte Altenberge lag Schwarz-Weiß bis zur 85. Minute mit 1:0 in Front, um dann noch mit 1:2 zu unterliegen. „Da hätten wir uns viel Selbstvertrauen holen können“, trauerte Zohlen der verpassten Chance unter der Woche noch nach.

Vor allem aber schätzt der Übungsleiter Gegner Gimbte stärker ein, als der dasteht – zumindest in dieser Konstellation: „Der Rasen in Gimbte ist sehr speziell. Außerdem spielen wir unter Flutlicht. Das wird eine sehr intensive, kampfbetonte Partie. In Gimbte gewinnt man nicht ohne Weiteres.“ Zu schlechter Letzt plagen Zohlen Personalprobleme. „Es sieht sehr bescheiden aus. Wir werden eine Mannschaft stellen können, aber sicher nicht mit fünf, sechs Alternativen auf der Bank.“