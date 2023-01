Janus Scheele freut sich auf GW Nottuln

Er will doch nur spielen. Als Jugendkicker verließ Janus Scheele die Fußballabteilung von GW Nottuln. Bis in die Oberliga führte anschließend der Weg des universell einsetzbaren Spielers, der immer noch in Nottuln wohnt. Jetzt kehrt der inzwischen 20-Jährige zu den Grün-Weißen zurück und hat vor allem zwei Wünsche: Erfolg haben mit seiner neuen Mannschaft und mehr Spielanteile als zuletzt bekommen.

„In Gievenbeck gab es einen großen Konkurrenzkampf auf meiner Position. Ich habe nicht so oft gespielt, wie ich mir das erhofft hatte“, erzählt Scheele, der in Münster im dritten Semester Sport- und Ernährungswissenschaften studiert.

Dabei wäre der gut ausgebildete Rechtsfuß, der flexibel einsetzbar ist, beinahe schon nach der vergangenen Saison zu den Nottulnern zurückgekehrt. „Ja, das ist richtig, wir hatten schon im Sommer miteinander gesprochen. Letztlich hat er sich dann aber doch für die Oberliga entschieden“, berichtet Nottulns Teammanager Dirk Nottebaum. GWN kann den zweikampfstarken Akteur, der rechts hinten, rechts vorne, aber auch im Zentrum eingesetzt werden kann, gut gebrauchen. Oliver Leifken wurde vor wenigen Tagen Vater von Zwillingen – da könnte die Zeit des Routiniers demnächst schon mal knapp werden. „Und Josse Gerick macht sein Referendariat in Düsseldorf. Er weiß noch nicht, wie sein Stundenplan im kommenden Halbjahr aussehen wird“, macht Nottebaum auf eine weitere Baustelle aufmerksam.

Da kommt ein flexibel einsetzbarer Spieler wie Scheele gerade recht, der noch einige Jungs aus seiner Zeit in den Nottulner Nachwuchsmannschaften kennt. „Mit Fabian Kemper und Friedrich Schultewolter habe ich schon in der U 13 und U 15 zusammengespielt. Peter Stüve und Christian Messing gehören außerdem zu meinem Freundeskreis“, so Scheele, der vor seiner halben Saison beim Oberligisten Gievenbeck für den Oberligisten TuS Haltern auflief. Nach seinen Jahren in der U 13 und U 15 bei GW Nottuln war er zu Preußen Münster gewechselt, um dort in der U 17 weiter ausgebildet zu werden. Die nächste Station war dann die U 19 des TuS Haltern.

„Ich freue mich jetzt sehr auf meinen Stammverein. Bei GW Nottuln geht es familiärer als in Gievenbeck und Haltern zu. Grün-Weiß hat in den letzten Jahren eine tolle Entwicklung genommen und ist inzwischen eine Spitzenmannschaft in der Westfalenliga. An Erkenschwick führt in dieser Saison wohl kein Weg vorbei. Doch Platz zwei oder drei können wir mit etwas Glück vielleicht noch angreifen“, hat sich Scheele ehrgeizige Ziele gesetzt.

Sollte das Wetter am Samstag (21. Januar) mitspielen, könnte Scheele im Heimspiel gegen den SC Altenrheine zum ersten Mal nach langer Zeit wieder in einem GWN-Trikot auflaufen.