Jede Prüfung garantiert

Eike Felix Thamm ist Stammgast in Appelhülsen. Auch in diesem Jahr hat er wieder für das Septemberturnier genannt.

Nein, dieses Problem betrifft nicht nur den RV Appelhülsen. „Im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten ist das Nennungsergebnis im gesamten Reitsport rückläufig. Das ist auch besonders an der Basis zu spüren, denn in den Einsteigerprüfungen fehlen Reiterinnen und Reiter“, sagt Christoph Bonmann im Vorfeld des am Donnerstag (8. September) beginnenden Septemberturniers seines Vereins. Der 1. Vorsitzende des RVA hat deshalb auch die Aufgabe für seinen Club ausgemacht, in den kommenden Jahren wieder mehr Nachwuchs zu gewinnen. „Aus diesem Grund werden wir auch keine Prüfungen ausfallen lassen. In einem Springreiterwettbewerb haben wir etwa bisher nur sechs Nennungen. Früher hätte diese Prüfung nicht stattgefunden, wir aber bieten sie trotzdem an.“

So können sich die Reitsportfreunde wieder ab Donnerstag bis Sonntag (11. September) auf vier schöne Tage auf der Anlage am Heitbrink freuen, an denen zwar weniger Teilnehmer starten werden, das Prüfungsangebot aber beinahe gleich im Vergleich zu den Vorjahren geblieben ist.

In diesem Jahr werden auch wieder drei schwere Prüfungen angeboten, zwei im Stangenwald und eine im Viereck. Bei der ersten, die bereits am Freitag um 17 Uhr beginnt, handelt es sich um eine Zwei-Phasen-Springprüfung der Klasse S* (Bonmann: „Bisher haben wir 39 Starter. Früher waren das auch schon mal 70 bis 90“). Die zweite schwere Springprüfung, ein S*-Springen mit Stechen, bildet am Sonntag ab 16 Uhr den Abschluss des Septemberturniers 2022. Zeitgleich wird in der Reithalle die Dressurprüfung der Klasse S* angeboten, die eine Qualifikation zum Ersten Großen FAB Amateur-Cup darstellt.

Top-Reiter aus der Region

Aber nicht nur an die Profis haben die Appelhülsener gedacht. „Am Samstag ist bei uns so etwas wie der Tag der Amateure. Das haben wir ganz bewusst so gemacht, damit die Reiterinnen und Reiter keinen Urlaubstag nehmen müssen“, so Bonmann.

Und der gute Nachwuchs wird dann am Sonntag noch einmal zu sehen sein, wenn die letzte Qualifikation des Junior-Cups der TG Baumberge ausgetragen wird. Der Dressurreiter-Wettbewerb wird um 13.30 Uhr in der Reithalle ausgetragen, der Stilspring-Wettbewerb im Anschluss ab 15 Uhr auf dem Springplatz. Die Siegerehrung findet vor sicherlich vielen Zuschauern unmittelbar vor dem S*-Springen mit Stechen statt.

Die ganz großen Namen wie Ingrid Klimke oder Helen Langehanenberg tauchen in diesem Jahr zwar nicht in der Teilnehmerliste des Turniers auf, doch sind einige Top-Reiter aus der Region mit mehreren Pferden vertreten. Etwa die Havixbeckerin Marie Schulze Topphoff, Eike Felix Thamm, Greta und Julius Reinacher oder Frank und Markus Merschformann.

Freuen können sich die Gäste einmal mehr auf die gute Verpflegung durch die Vereinsmitglieder des RV Appelhülsen, die ihr Können erst vor zwei Wochen beim Vielseitigkeitsturnier am Heitbrink wieder einmal unter Beweis stellten. Jetzt hofft der RVA nur darauf, dass er auch so erfolgreich abschneiden wird wie in der Vielseitigkeit. Appelhülsens Julia Schlerka wurde auf Lucy etwa nur denkbar knapp geschlagen in der Vielseitigkeitsprüfung der Klasse A** bei den Junioren und Jungen Reitern, ihre Vereinskollegin Annika Bonmann wurde auf Cnut im starken Starterfeld Sechste.

Der RV Appelhülsen weist darauf hin, dass am Samstag (10. September) von 17 bis 19 Uhr beim Septemberturnier der Vorverkauf für das Oktoberfest des Vereins am 29. Oktober (Samstag) stattfindet.