Jetzt zählen für GW Nottuln nur noch Siege

Nach fünfwöchiger Pause greifen die Kreisliga-Handballer von GW Nottuln erstmals wieder zum Ball. Am Sonntag (24. April) tritt die Mannschaft von Trainer Stefan Göcke um 12 Uhr bei Adler Münster 2 an.

Die ärgerliche Punkteteilung beim SuS Stadtlohn kostete die Grün-Weißen Mitte März die Chance, aus eigener Kraft die Tabellenführung zu erreichen. Diese hat die Zweitvertretung des Landesligisten TV Vreden mit 14:2 Punkten momentan inne. So gehen die Grün-Weißen mit fünf Minuspunkten belastet in ihre letzten drei Saisonspiele.

Das Hinspiel gegen Adler Münster 2 gewannen die Grün-Weißen nach schwacher Leistung mit 21:18. „Damals haben wir uns regelrecht einlullen lassen“, erinnert sich der Nottulner Trainer nur ungern an die erste Partie zurück. „Nun wollen wir trotz einer ungewöhnlichen Anwurfzeit mit einer besseren Leistung den Saison-Endspurt einleiten“, fordert Stefan Göcke.

Die letzten drei Spiele sind richtungsweisend für die Zukunft der Grün-Weißen. Innerhalb von sechs Tagen wird sich entscheiden, wo das Team in der nächsten Saison startet. Dabei ist noch alles möglich. Sollte Vreden noch einmal verlieren und GWN sich am Sonntag sowie am Dienstag (26. April) in eigener Halle gegen den TB Burgsteinfurt 2 schadlos halten, käme es am letzten Spieltag (30. April) daheim gegen Vreden zur Entscheidung um die Meisterschaft. Dem Meister winkt eine Qualifikationsrunde um den Aufstieg zur Münsterlandliga – so heißt die Bezirksliga ab der nächsten Saison.

Als Tabellenzweiter sind die Nottulner aber auf jeden Fall für die neu gegründete „Münsterlandklasse“ qualifiziert. Theoretisch, aber höchst unwahrscheinlich, wäre sogar ein Verbleib in der sportlich abgewerteten Kreisliga möglich. Dazu müsste die Göcke-Sieben allerdings dreimal verlieren. Daran verschwendet der GWN-Trainer jedoch keinen Gedanken: „Ich erwarte, dass meine Mannschaft gegen Adler diesmal von Anfang an Gas gibt und rechtzeitig für klare Verhältnisse sorgt.“

Am Sonntag wird allerdings Beno Frie die Mannschaft betreuen. Göcke fehlt noch nach einer OP.