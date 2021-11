Jörg Schüller trainiert GW Nottuln

Zwischenzeitlich schien es so, als ob die Landesliga-Handballerinnen von GW Nottuln in dieser Saison ohne Trainer bleiben müssten. Doch Nottulns Abteilungsleiter Mika Peters blieb hartnäckig und fand jetzt einen Coach.

Der lange Atem von Mika Peters hat sich ausgezahlt: Der Handball-Abteilungsleiter von GW Nottuln, der seit Monaten einen neuen Trainer für die Landesliga-Damen sucht, konnte jetzt mit Freude verkünden: „Ich habe einen Nachfolger für Tine Hekman gefunden!“ Jörg Schüller heißt der neue Coach auf der grün-weißen Trainerbank.

Peters kennt sich in der Handball-Szene gut aus. Und so bekam er mit, dass beim TV Borghorst beide Damenmannschaften aufgrund von Personalmangel abgemeldet werden mussten. Schüller, der die Erste in der Bezirksliga trainierte, stand auf einmal ohne Mannschaft da. „Er hat neulich ein Spiel unserer Männer gepfiffen. Danach habe ich das Gespräch mit ihm gesucht“, berichtet Peters. Schüller zeigte Interesse und erschien zum Probetraining, nach dem Spielerinnen und Coach am Ende das Gefühl hatten, dass es passt.

Jörg Schüller ist 53 Jahre alt, verheiratet und hat einen 20 Jahre alten Sohn. „Und einen zehn Jahre alten Hund habe ich auch noch“, lacht der in Nordwalde lebende Übungsleiter, der als Industriemechaniker in Lengerich arbeitet.

Mit elf Jahren erlernte er beim SC Nordwalde den Handballsport. Nach dem Durchlaufen der Jugendmannschaften wurde er schon als B-Jugendlicher in die erste Mannschaft berufen. Bis zu seinem 25. Lebensjahr spielte er in der Ersten, um anschließend zehn Jahre in der Zweiten auf Torejagd zu gehen.

Es folgten diverse Trainertätigkeiten im Herren- und Damenbereich. Falke Saerbeck, HF Reckenfeld/Greven, TV Friesen Telgte 2 und SuS Neuenkirchen hießen seine Stationen. „Zwischendurch habe ich auch mal aus beruflichen Gründen drei Jahre Pause gemacht und den Schiedsrichter-Schein erworben“, erzählt Jörg Schüller, der seine Spielphilosophie in einem Satz erklären kann: „Ich gewinne lieber mit 31:30, als mit 8:9 zu verlieren.“

Seine Mannschaften, so der Nordwalder weiter, würden mit hohem Tempo spielen und schnell den Abschluss suchen. „Daher mag ich in der Deckung auch die 5:1- oder 3:2:1-Varianten.“ Dem neuen Coach ist nicht verborgen geblieben, dass die Nottulnerinnen ihre Spiele seit Jahren mit einer 6:0-Abwehr angehen. „Das spielen sie schon sehr stabil. Mal schauen, wie sie mit den anderen Varianten klarkommen.“

Sein Ziel sei es in jedem Fall, dass die Mannschaft in Zukunft wieder mehr Erfolge feiert. „Ich habe sie in einem Meisterschaftsspiel gesehen und habe das Gefühl, dass sie nicht so weit weg sind von der Leistungsstärke der anderen Landesliga-Mannschaften.“