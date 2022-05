Junge Leichtathleten von GW Nottuln zeigen ihr Potenzial

Die Nachwuchssportler Lutz Schulze-Weddern, Jakob Rabert und Jenke Euler wurden durch Miriam Albustin und Nils Neiteler betreut und räumten gleich bei ihrem ersten Wettkampf kräftig ab. Insgesamt brachten sie fünf Treppchen-Platzierungen mit nach Hause.

Mit Jolina Gregorius, Helen Lütke-Aldenhövel und Julian Neuhaus starteten drei weitere Nottulner bei ihrem ersten Freiluft-Wettkampf. Sie fanden sich gut in ihre Wettkämpfe ein und schafften in einem teilweise großen und qualitativ starken Starterfeld vordere Platzierungen. Auch Nele Steglich absolvierte ihren ersten Wettkampf und sammelte in einem starken Starterfeld mit Weitsprung und 75-m- Sprint viele Erfahrungen.

Für Felicitas Cramer, Miriam Albustin, Rasmus Euler, Jonathan Albustin, Samuel Albustin, Nils Neiteler und Clemens Rehers ging es um die Qualifikation zu den Münsterlandmeisterschaften am 28. und 29. Mai sowie die Westfälischen Meisterschaften der U16 am 12. Juni in Hagen. Ihnen gelangen viele neue Bestleistungen. So liefen Clemens, Samuel und Nils das erste Mal 300 m. Felicitas Cramer konnte mit einem geänderten Anlauf ihre Bestleistung im Hochsprung um zwei Zentimeter auf 1,34 m verbessern. Und Rasmus Euler freute sich, dass er im Hochsprung seinen neuen Anlauf umsetzen konnte.

Nach dem 300-m-Rennen liefen Samuel und Nils noch persönliche Bestzeiten über 800 m. Jonathan kam für die 800 m extra nach einem Fußballspiel noch für seine Lieblingsstrecke angereist und pulverisierte seine Bestleistung. Und Miriam, die nach längerer Verletzungspause ihr erstes Saison-Rennen über 800 m lief, brachte in einem mutigen Rennen mit einem starken Starterfeld mit älteren Jahrgängen eine neue Bestzeit nach Hause. „Mit dieser Zeit kann sie vielleicht bei den Münsterlandmeisterschaften um einen Treppchenplatz mitlaufen“, sagte Jana Jelinek. Und Abteilungsleiter Stefan Bolz fügte hinzu: „Insgesamt war das für alle eine gute Standortbestimmung. Die Kids haben die Technikarbeit aus der Halle gut umgesetzt.“