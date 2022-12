Kehraus in die Winterpause

Bereits am Donnerstag (8. Dezember) verabschieden sich GW Nottuln 2 und Fortuna Schapdetten in die Winterpause. GWN 2 empfängt die Sportfreunde Dülmen, die Fortuna Spitzenreiter Wacker Mecklenbeck.

Bereits am heutigen Donnerstag verabschieden sich GW Nottuln 2 und Fortuna Schapdetten in die Winterpause. GWN 2 (Kreisliga A 2 Ahaus/Coesfeld) empfängt um 19.15 Uhr die Sportfreunde Dülmen, die Fortuna (Kreisliga A 2 Münster) um 20 Uhr Spitzenreiter Wacker Mecklenbeck.

GW Nottuln 2 - DJK SF Dülmen

Die Vorverlegung der Partie kam auf Wunsch der Tiberstädter zustande, die Dülmener haben am Wochenende ihre Weihnachtsfeier. Die Nottulner waren einverstanden und feiern nun auch schon an diesem Wochenende – eine Win-Win-Situation also.

Auf dem Spielfeld gewinnen kann aber nur einer. Einen Favorit und einen Außenseiter gibt es aber nicht. Die Gastgeber liegen zwar als Tabellenfünfter drei Ränge vor den Sportfreunden, doch die Mannschaften sind punktgleich. Das Hinspiel endete 1:1. „Wenn wir diesmal gewinnen, gehen wir mit hoher Wahrscheinlichkeit als Fünfter in die Winterpause“, sagt GWN-Trainer Mahmoud Abdul-Latif.

„ »Die Grippewelle hat uns voll erwischt.« “ GWN-Trainer Mahmoud Abdul-Latif

Doch davor steht aller Voraussicht nach ein hartes Stück Arbeit. Abdul-Latif lobt die Offensivkraft der Gäste, hat vor allem SF-Stürmer Jan Ahrens (bisher elf Saisontore) auf dem Zettel, die Flügelspieler Andrej Sachabutdinov und Amin Chaabo sowie Kapitän Abdel-Rahman Allam, der das Spiel der Dülmener antreibe. „Da müssen wir gewaltig aufpassen“, warnt der Nottulner Coach.

Die Gastgeber selbst können auf Spieler der ersten Mannschaft zurückgreifen, der Westfalenligist befindet sich bekanntlich bereits in der Winterpause. Wie viele und welche Spieler aus der Elf von Roland Westers heute für die Nottulner Zweite auflaufen werden, stand am Mittwoch noch nicht fest.

Personelle Unterstützung kann Abdul-Latif auch sehr gut gebrauchen, denn, so der Coach selbst: „Die Grippewelle hat uns voll erwischt.“ Tim Ehm, Sven Reuter und Jan Luis Thier fallen aus diesem Grunde aus. Auch Dennis Hölscher wird nicht dabei sein, er ist beruflich verhindert. Dafür kehrt eventuell Dennis Paul in den Kader zurück, der Goalgetter war zuletzt krank.

Der Trainer hofft auch auf zahlreiche Unterstützung vom Spielfeldrand: „Ich würde mich freuen für die Mannschaft, wenn der eine oder andere Zuschauer mehr kommt, das hat sie sich mehr als verdient.“

„ »Wir brauchen auf jeden Fall Glück, wenn wir gegen Wacker etwas holen wollen.« “ Fortuna-Trainer Christopher Muck

Fortuna Schapdetten - Wacker Mecklenbeck

Die Vorzeichen sind deutlich: Die Schapdettener sind Tabellenelfter, Wacker Mecklenbeck ist unangefochtener Spitzenreiter mit mehr als doppelt so viel gesammelten Punkten. Das Hinspiel gewannen die Münsteraner mit 4:0. Und aktuell haben sie selbst für ihre Verhältnisse einen richtig guten Lauf: Erst am vergangenen Sonntag fegten sie den SV Rinkerode, einen Tabellennachbarn der Fortuna, mit 10:1 vom Platz an der Egelshove in Mecklenbeck.

Andererseits verkauften sich die Schapdettener zuletzt bei der SG Selm sehr gut und verloren am Ende nur unglücklich – bei jener SG Selm, die nun den SV Bösensell als Tabellenzweiter abgelöst hat und als bisher einzige Mannschaft gegen Ligaprimus Mecklenbeck gewonnen hat.

Dennoch, so Fortuna-Trainer Christopher Muck: „Wir brauchen auf jeden Fall Glück, wenn wir gegen Wacker etwas holen wollen.“ Zugute kommen könnte seiner Elf, dass auf Asche gespielt wird. „Und wenn es am Donnerstagabend regnen sollte, wie vorhergesagt, könnte eine technisch starke Mannschaft wie Mecklenbeck damit Probleme haben.“ Anderseits: „Die Mecklenbecker haben in den vergangenen Tagen drei Mal auf Asche trainiert“, weiß Muck.

Was gegen sein eigenes Team spricht, ist die Personallage: Mit Mats Lengers (rotgesperrt), Robin Wahlers (fünfte gelbe Karte) und Tom Schlichtmann (verletzt) fallen drei Akteure definitiv aus. Fraglich sind darüber hinaus die Einsätze der angeschlagenen Sven Lengers und Chris Bendig. Nur 15 Spieler stehen Muck heute Abend gegen den Liga-Dominator zur Verfügung.