Keine Chance für GW Nottuln

Die Handballerinnen von GW Nottuln hatten zuletzt zwei Mal in Folge gewonnen. In Emsdetten wurde ihnen aber vor Augen geführt, dass es bis zum Klassenerhalt noch ein langer Weg ist.

Maxima Faltmann (r.) verlor mit GW Nottuln in Emsdetten deutlich. Nur in der Anfangsphase konnten die Grün-Weißen dem TVE Paroli bieten.

Die Vorzeichen vor dem Nachholspiel waren nicht gut, denn sie reisten buchstäblich mit dem letzten Aufgebot an. Daher überraschte es die Handballerinnen von GW Nottuln selbst nicht, dass ihre kleine Serie von zwei Siegen in Folge am Sonntagabend in Emsdetten endete. Die Grün-Weißen zogen nach 60 Minuten mit 20:31 (9:15) den Kürzeren. Nach dieser Partie ist die Rangliste der Münsterlandliga nun bereinigt, denn alle Mannschaften haben jetzt zwölf Spiele absolviert. Der TV Emsdetten verbesserte sich durch die beiden Punkte in der Tabelle auf Rang fünf, GW Nottuln bleibt Siebter und hat damit noch fünf weitere Mannschaften hinter sich.

„Während wir mit einem schmalen Kader auflaufen mussten, hatte Emsdetten 16 Spielerinnen zur Verfügung und konnte aus dem Vollen schöpfen. Das war nach hinten raus der entscheidende Unterschied“, berichtete Nottulns Trainer Benedikt Hofbauer. Bis zur 18. Spielminute waren die Grün-Weißen beim Zwischenstand von 8:10 noch dran. Mit einem 5:0-Lauf setzte sich der TVE dann aber vorentscheidend auf 15:8 ab. Diesen Rückstand konnten die Grün-Weißen nicht mehr aufholen. „Ich fand uns spielerisch gar nicht schlechter als den Gegner, das konnte man in der ersten Halbzeit sehen. Nach der Pause waren die Mädels dann aber platt, und die Konzentration ließ merklich nach. Emsdetten wiederum konnte andauernd ohne Qualitätsverlust wechseln“, so Hofbauer, der seine beiden Torhüterinnen Nicole Fuhrmann und Maren Wietholt in Schutz nahm: „Sie trifft an der Niederlage die geringste Schuld. Für sie war es ein sehr undankbares Spiel.“ – Tore: Marina Rotermund (7/1), Sabrina Uhlig (3/1), Anna Koch (3), Kim Frie (3), Leandra Rohkemper (2), Maxima Faltmann (1) und Meike Eckhardt (1).