Klare Niederlage der Arminia

Klar mit 0:3 (0:0) hat Aufsteiger Arminia Appelhülsen die vorgezogene Heimpartie gegen DJK/VfL Billerbeck verloren. Zumindest bis Sonntag hat die DJK damit Union Lüdinghausen vom zweiten Platz der Tabelle in der Kreisliga A 2 Ahaus/Coesfeld verdrängt. „Billerbeck war deutlich besser als wir“, kommentierte Arminen-Trainer Marcus Thies die Niederlage ohne Umschweife. Schon in den ersten zehn Minuten gerieten die Gastgeber unter Druck, ohne allerdings in Rückstand zu geraten. Dann kamen sie besser in die Partie und waren etwa ab der 20. Minute für eine Viertelstunde die Mannschaft mit den höheren Spielanteilen. Doch das blieb nur eine Momentaufnahme, auch das 0:0 hielt nach dem Seitenwechsel nicht mehr lange. Julien Balzer traf in der 49. Minute zum 0:1. „Da haben wir nicht gut verteidigt“, sollte Thies später sagen. In der 73. Minute legte Niklas Kuhlage nach – allerdings aus einer Abseitsposition heraus, so der Appelhülsener Trainer. Dass der Schiedsrichter das übersehen hatte, war allerdings alles andere als spielentscheidend. Zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit legte Henning Piegel das 3:0 der Gäste nach, die Arminen hatten zuvor nicht mehr energisch genug verteidigt.