Knoten platzt bei GW Nottuln 2

„Das hat aber mal so richtig gut getan“, war der Fußballtrainer erleichtert. Hintergrund: Aus den letzten drei Spielen holten die Grün-Weißen nur einen Punkt. Zudem hatten sie in den ersten sechs Begegnungen erst sieben Treffer erzielt.

Das Spiel fing für die Gastgeber hervorragend an, denn bereits in der achten Minute nutzte Carlo Schürmann eine Unachtsamkeit der Gäste-Abwehr und netzte ein. Nur wenige Minuten später hieß es indes 1:1, nachdem Nick Sommer GWN-Keeper Jannik Fleige bezwungen hatte. Danach stellte sich Rödder tief und stand fortan kompakt in der Abwehr, wogegen die Nottulner zunächst kein richtiges Gegenmittel fanden. Mit dem 2:1 von Linus Sonneborn (22.) und dem 3:1 von Lucas Rix (40.) waren die Platzherren dann aber wieder am Drücker.

In der zweite Hälfte hatte Rödder der unbändigen Spielfreude und dem hohen Einsatz der Nottulner, die von Oliver Leifken und Fabian Kemper aus der Ersten unterstützt wurden, kaum mehr etwas entgegenzusetzen. Und somit reihten sich Aaron Höing (46.), Oliver Leifken (77.), Linus Sonneborn (80.) und Lasse Wagner (87.) mit ihren Treffern in die Torschützenliste ein. Der positive Schwung soll am nächsten Sonntag (2. Oktober) mitgenommen werden, wenn die auf Rang acht gekletterten Nottulner beim Primus SW Holtwick antreten müssen.