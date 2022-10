Kreuz verletzt sich beim 1:1 von GW Nottuln

Platz da, jetzt komm ich: Christian Messing (l.) überlässt in dieser Szene Semih Daglar den Ball. Nottulns Nummer 7 brachte GW Nottuln in Emsdetten in Führung.

Roland Westers war sauer. Stinksauer sogar. Vor allem aber war der Trainer des Fußball-Westfalenligisten GW Nottuln nach dem 1:1 (0:1)-Unentschieden seiner Mannschaft bei Borussia Emsdetten über den Auftritt seiner Truppe enttäuscht. „Das war mehr als unterirdisch von uns“, schimpfte der Fußballlehrer nach dem Abpfiff und fügte noch hinzu: „Eigentlich ist es eine Frechheit, dass man für solch einen Auftritt noch einen Punkt bekommt. Das war das schlechteste Spiel von uns, seitdem ich Trainer in Nottuln bin.“

In seine Enttäuschung mischte sich aber auch noch eine große Sorge, denn in der 25. Minute musste Kapitän André Kreuz mit einer Knieverletzung den Platz verlassen. „Wir hoffen alle, dass es nichts Schlimmeres ist. Ich glaube allerdings, dass er einige Zeit ausfallen wird“, so Westers.

Ohne Kreuz ging bei den Grün-Weißen die Ordnung verloren, die in der ersten Viertelstunde noch vorhanden gewesen war. Dabei hatten die Gäste schon in der Anfangsphase großes Glück, nicht in Rückstand zu geraten, denn Nick Wedi konnte einen Foulelfmeter nicht nutzen (3.).

Die Borussia erspielte sich in der ersten Halbzeit bereits einige gute Möglichkeiten, konnte diese aber nicht nutzen. Nottuln wiederum spielte es eigentlich in die Karten, dass Wedi in der 45. Minute einen Konter unterband. Da er schon verwarnt war, durfte Borussias Mannschaftsführer noch vor dem Pausenpfiff unter die Dusche. 180 Sekunden später setzte Emsdettens Marius Klöpper im eigenen Strafraum zu einer Grätsche gegen Fabian Schöne an. Klöpper traf Ball und Gegenspieler und der Schiri die heftig diskutierte Entscheidung, auf den Punkt zu zeigen. Den Strafstoß verwandelte Semih Daglar sicher zur Nottulner Führung (45.+3).

Nach dem Wiederanpfiff standen die Grün-Weißen weiter neben sich. Lediglich Daniel Feldkamp überzeugte mit großem kämpferischen Einsatz. Doch auch er konnte den hochverdienten Ausgleich nicht verhindern: In Minute 58 foulte Max Wenning im eigenen Sechzehner einen Gegenspieler. Den fälligen Strafstoß nutzte Kevin Meise zum 1:1. Dabei blieb es.

GWN rutschte nach dem Remis auf Rang fünf ab, während Emsdetten auf dem siebten Platz blieb. Bereits am kommenden Freitag (21. Oktober) reisen die Nottulner im vorgezogenen Meisterschaftsspiel nach Hamm. Die Spielvereinigung ist nach der 0:5-Niederlage von Sonntag beim Lüner SV jetzt nur noch Tabellenzehnter.

GWN: Wilmsen – Schultewolter, Kreuz (25. Preckel/86. van Deenen), Wenning – Hesker (69. Klaus), Feldkamp – Böckmann (57. Leifken), Messing, Toka – F. Schöne, Daglar – Tore: 0:1 Daglar (FE, 45.+3), 1:1 Meise (58.) – Bes. Vorkommnis: Wedi (Emsdetten) verschießt Foulelfmeter (3.), Gelb-Rote Karte gegen Wedi (45.)