Lacht am Ende wieder Nottuln?

Am Sonntag ist SW Havixbeck 2 bei GW Nottuln zu Gast. Die Hausherren gehen als Favorit in dieses Handball-Derby.

Im Hinspiel sicherten sich die Handballer von GW Nottuln die beiden Punkte. Wirklich verdient hatten die Grün-Weißen damals die Zähler im Baumberge-Derby gegen SW Havixbeck 2 jedoch nicht. „So leicht wie heute war es noch nie, Nottuln zu bezwingen“, sagte Havixbecks Trainer Martin Drewer nach dem 22:25. Vor dem Rückspiel in der Münsterlandklasse am Sonntag in der Nottulner Sporthalle am Wellenfreibad (Anwurf um 15 Uhr) denkt wohl auch der Coach der Schwarz-Weißen insgeheim genau das Gegenteil: So schwer wie dieses Mal war es für die SWH-Handballer noch nie, Nottuln zu bezwingen.

Während die Gäste nämlich auf viele Leistungsträger verzichten müssen, sieht die personelle Situation beim Hausherren viel besser aus. Carsten Weitkamp war unter der Woche zwar erkältet und Jörg Ruhnke sowie Pascal Dietze klagten über Kniebeschwerden, bei einem anstehenden Derby melden sich erfahrungsgemäß dann aber doch viele Akteure auf einmal wieder fit.

„Egal, wie die Situation in Havixbeck ist: Wir wollen nur auf uns schauen und die nächsten beiden Punkte holen. Anschließend stehen die schweren Spiele gegen Adler Münster und den SC Hörstel an. Mit einem Sieg am Sonntag könnten wir unbeschwerter in diese Partien gehen“, sagt Nottulns Coach Stefan Göcke.