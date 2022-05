Landesligist GW Nottuln vor Turo Darfeld gewarnt

Nach dem verpassten Aufstieg in die Westfalenliga wollen die Landesliga-Fußballerinnen von GW Nottuln mit einem Sieg im Kreispokal-Finale über Turo Darfeld die Saison positiv beenden.

Keine Frage: Auch noch zwei Tage nach dem verpassten Westfalenliga-Aufstieg waren die Fußballerinnen von GW Nottuln geknickt. Doch Trainerin Anna Donner tat alles, um ihre Spielerinnen schnell wieder aufzurichten. Grund: Am morgigen Donnerstag (26. Mai) steht das nächste Highlight auf dem Programm. Um 13 Uhr treffen die Grün-Weißen dabei im Kreispokal-Endspiel auf den Bezirksligisten Turo Darfeld.

Die Begegnung wird – wie das anschließende Männer-Finale zwischen Nottuln und Vreden – im Sportpark von Fortuna Gronau an der Laubstiege ausgetragen.

Doch vor der letzten Partie der Saison 2021/22 blickte Anna Donner nochmals auf den vergangenen Sonntag zurück: „Ich hatte schon damit gerechnet, dass wir – im Falle eines Sieges über den TuS Recke – gute Aufstiegschancen hätten. Concordia Flaesheim musste schließlich gegen Union Wessum ran, die sehr gut drauf waren. Doch bei Union musste Top-Torjägerin Charlotte Eismann früh ausgewechselt werden, sodass es bei Wessum nicht mehr richtig lief.“ Doch damit hat die Nottulner Trainerin das Meisterschaftsfinale auch zu den Akten gelegt, jetzt gilt der Fokus einzig dem Kreispokal-Endspiel. Und dort haben die Grün-Weißen bessere Karten. „Im Vergleich zu vergangenem Sonntag haben wir es am Donnerstag selbst in der Hand“, erklärt die GWN-Übungsleiterin, die ihre Mannschaft aufgrund der Klassenzugehörigkeit aber nicht als Favorit sieht. Auch Anna Donner hat schließlich mitbekommen, dass der Gegner gut drauf ist. „Darfeld hat Billerbeck aus dem Pokal geworfen und hat in der Meisterschaft noch Aufstiegschancen. Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe.“

Die Nottulnerinnen haben zuletzt regelmäßig auf Rasen trainiert und auch gespielt und fühlen sich daher gut vorbereitet für das Finale. „Wir haben zwar einige Ausfälle zu beklagen, dennoch werden wir 90 Minuten oder länger Vollgas geben. Schließlich wollen wir nicht, dass unsere Saison so wie beim Regionalligisten Preußen Münster endet“, so Anna Donner.

„Wir stehen im Pokalfinale, also wollen wir den Pott auch holen“, versichert Sascha Kölking, Trainer von Turo Darfeld, auch wenn das gegen GW Nottuln eine schwere Nummer werde.

Im Gegensatz zu Nottuln geht es für Darfeld nach dem Kreispokal-Finale noch in der Meisterschaft weiter. Hier stehen sie auf dem zweiten Tabellenplatz. Sollte es dabei bleiben, steht für Turo noch eine Aufstiegsrunde an. Gegen Grün-Weiß hat Kölking die Qual der Wahl: 20 Spielerinnen stehen für 18 Kaderplätze zur Verfügung.