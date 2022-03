Letzter Doppelspieltag für Arminia Appelhülsen

Arminia Appelhülsen steht vor den letzten beiden Saisonspielen. Am Samstag empfängt die Sechs den SV BW Aasee 5 und die DJK Datteln 2.

Die Volleyballerinnen von Arminia Appelhülsen stehen vor ihren letzten beiden Saisonspielen. Am Samstag um 12 Uhr empfängt die Sechs von Sebastian Stebel den SV BW Aasee 5, gleich darauf geht es mit der Partie gegen die DJK SF Datteln 2 weiter. Gegen den Tabellenvorletzten aus Münster sind die Gastgeberinnen klarer Favorit, gegen den Tabellenzweiten aus Datteln Außenseiter. Das Hinspiel bei BWA 5 gewann die Sechs von Sebastian Stebel mit 3:1, in Datteln unterlag Appelhülsen mit 0:3. Für die Arminia ist es die erste durchgespielte Saison nach dem Aufstieg in die Bezirksliga. Sie hat den Klassenerhalt vorzeitig gesichert und ist aktuell Tabellenfünfter.