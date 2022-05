Löst GW Nottuln das Westfalenpokal-Ticket?

Die Herren- und die Frauenmannschaft von GW Nottuln stehen in diesem Jahr im Kreispokal-Finale. Das ist klar. Unklar ist jedoch, wie viele Teams bei den Frauen in den Westfalenpokal einziehen.

Vor zwei Wochen hat die SpVgg Vreden durch einen lockeren 6:0-Sieg beim SuS Legden das Finale im Kreispokal-Wettbewerb komplettiert. Gegner des Oberligisten wird Westfalenligist GW Nottuln sein (wir berichteten). Zuvor trifft bei den Damen GW Nottuln auf Turo Darfeld. Jetzt hat der Fußballkreis entschieden, wo die Finalspiele steigen. Es gibt aber auch noch offene Fragen.

Nachdem es 2021 keine Endspiele im Kreispokal Ahaus/Coesfeld gegeben hat, dürfen sich die Fans nun wieder auf spannende Partien an Christi Himmelfahrt (26. Mai) freuen. Frauen und Männer spielen in diesem Jahr nacheinander an gleicher Stelle. Offen ist derzeit noch die Frage, wie viele Teams bei den Frauen in den Westfalenpokal einziehen.

Finalspielort ist in diesem Jahr die Anlage von Fortuna Gronau an der Laubstiege. Dort treffen zunächst ab 13 Uhr die Frauenteams von Bezirksligist Darfeld und Landesligist Nottuln aufeinander. Auch bei den Männern sind die Grün-Weißen mit ihrem Westfalenligateam vertreten und messen sich ab 16 Uhr mit Titelverteidiger SpVgg Vreden.

Und im Männer-Finale geht es in diesem Jahr nicht allein um den Titel und die Pokaltrophäe, sondern auch um nur ein Ticket für den Westfalenpokal 2022/23. Zuletzt hatte der Fußballkreis noch zwei Startplätze erhalten, sodass die Finalisten 2020, SuS Stadtlohn und SpVgg Vreden, schon vor dem Endspiel gesetzt waren.

„Jetzt haben wir aber mehr Startplätze durch die Bezirksliga-Meister abgedeckt, sodass für Ahaus/Coesfeld nur ein Startplatz über den Pokalwettbewerb bleibt“, erklärt Klaus Overwien, Pokalspielleiter auf Westfalenebene. Somit stellt der Fußballkreis mit den Meistern der Bezirksligen 14 (TSG Dülmen) und 11 (wahrscheinlich FC Epe) noch zwei weitere Teilnehmer.

Anders sieht es bei den Frauen aus. Hier winken über den Kreispokal theoretisch sogar drei Westfalenpokal-Tickets, wie Spielleiterin Brigitte Komsthöft erklärt: „Wenn es bei fünf Regionalligisten aus Westfalen bleibt, dann wird im Spiel um Platz drei zwischen Union Wessum und VfL Billerbeck ein dritter Teilnehmer ausgespielt. Werden es sechs Regionalligisten, dann ziehen nur die beiden Finalisten in den Westfalenpokal ein.“

Der zweite Fall erscheint aber wahrscheinlicher, zumal der 1. FFC Recklinghausen in der Regionalliga gute Chancen auf den Klassenerhalt hat. Da ein Aufsteiger aus der Westfalenliga hinzukommt, wären dann sechs Teams aus Westfalen in der Regionalliga vertreten.