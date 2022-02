Marco Sietmann geht ohne Druck auf die Laufbahn

Marco Sietmann tritt zum ersten Mal bei einer Hallen-DM der Männer an. In Leipzig steht am Samstagmittag der Vorlauf im 1500-Meter-Lauf auf dem Programm.

Premiere für Marco Sietmann: Der 19-jährige Leichtathlet aus Nottuln tritt am Wochenende zum ersten Mal bei einer Hallen-DM der Männer an. Am heutigen Freitag macht er sich auf dem Weg nach Leipzig. Dort steht Samstagmittag der Vorlauf im 1500-Meter-Lauf auf dem Programm.

Bei den NRW-Meisterschaften in Düsseldorf hatte sich Sietmann, der ebenso wie seine Schwester Nele für die LG Brillux Münster läuft, für Leipzig qualifiziert. 3:54 Minuten war die Qualifikationsnorm, der Nottulner unterbot sie mit 3:53,05 min. Seither bereitet er sich intensiv auf den nationalen Wettbewerb vor. „Zwei, drei Mal die Woche“ trainiert er normalerweise auf dem Sportgelände am Horstmarer Landweg in Münster und absolviert an den anderen Tagen Dauerläufe in den heimischen Baumbergen und Bauerschaften.

Seine Chancen, nun auch den Endlauf bei den Deutschen Meisterschaften, der am Sonntag stattfindet, zu erreichen, bezeichnet der 19-Jährige als „eher gering“. Wenn alle für den 1500-Meter-Lauf Qualifizierten auch tatsächlich bei den beiden DM-Vorläufen antreten, hat es Marco Sietmann mit insgesamt 15 Konkurrenten zu tun – darunter auch weit erfahreneren Läufern, die unter anderem schon bei den Olympischen Spielen in Tokio gegen internationale Top-Athleten antraten.

„Das ist schon ein großer Erfolg“, sagt der 19-Jährige über seine Qualifikation für die DM. „Darauf kann man aufbauen. Das beste Alter für Läufer habe ich ja noch vor mir“, so der junge Nottulner, der in Münster Pharmazie studiert.

Zu verlieren hat Sietmann am Samstag also nichts. Wenn auch dieser Hallenwettbewerb natürlich ein ganz besonderer für den noch jungen Leichtathleten ist. „Eine gewisse Anspannung ist schon da“, sagt er.