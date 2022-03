Marco Sietmann: Taktik geht am Ende auf

Als „eher gering“ hatte Marco Sietmann vor den Hallen-DM in Leipzig seine Chancen eingeschätzt, das Finale im 1500-Meter-Lauf zu erreichen. Doch für den Nottulner, der gegen weit erfahrenere Konkurrenten ins Rennen ging, lief es in Sachsen weit besser als erwartet.

Im Vorlauf war Marco Sietmann (vorne) nach zwei davongeeilten Läufern lange Dritter. Obwohl er am Ende als Fünfter die Ziellinie überquerte, hatte er sich mit seiner Zeit klar für das Finale qualifiziert.

Als „eher gering“ hatte Marco Sietmann vor den Hallen-DM in Leipzig seine Chancen eingeschätzt, das Finale im 1500-Meter-Lauf zu erreichen. Doch für den erst 19-jährigen Leichtathleten aus Nottuln, der gegen weit erfahrenere Konkurrenten ins Rennen ging, lief es in Sachsen weit besser als erwartet. Am Ende überquerte er die Ziellinie als Fünfter – im Finale.

Es ist der bislang größte Erfolg für den Nottulner und der zweite gute Grund zum Feiern für seine Familie: Denn erst eine Woche zuvor war seine jüngere Schwester Nele, wie berichtet, über die gleiche Distanz nicht minder überraschend Vierte bei den Nachwuchs-DM in Sindelfingen geworden.

Schon der Vorlauf am Samstag war „erstaunlich gut“ verlaufen für Marco Sietmann. „Es war natürlich extrem anstrengend, aber ich hatte noch Kraft und konnte mich in der Nacht und am nächsten Morgen gut erholen, sodass ich frisch ins Finale gehen konnte“, berichtet der 19-Jährige.

In die Karten spielte dem Nottulner wie auch seinen Konkurrenten im zweiten Vorlauf, dass der erste relativ langsame Zeiten gebracht hatte. So war schon vor dem Startschuss zu Sietmanns erstem Einsatz klar, dass eine Zeit unter vier Minuten auf jeden Fall reichen würde, um beim Endlauf mit dabei zu sein – und der Nottulner hatte sich immerhin mit einer Zeit von 3:53,05 min für Leipzig qualifiziert.

Die Herausforderung Vorlauf hatte der Pharmazie-Student kurz darauf erfolgreich gemeistert. Mit dem Erreichen des Finales hatte er schon mehr erreicht, als er zuvor gehofft hatte, und konnte 24 Stunden später ohne jeden Druck in den Endlauf gehen.

Dort ließ es die Konkurrenz zunächst relativ geruhsam angehen. Nach 1000 Metern stand die Uhr auf 2:43 min, nicht unbedingt die schnellste Zeit. Etwa 300 Meter vor dem Ziel hatte sich das rapide geändert. „Ich habe schon vorher gesehen, dass ich nach vorne komme, sodass ich, wenn es wirklich schnell wird, schnell reagieren kann“, so Marco Sietmann. Die Taktik ging auf, am Ende war der Außenseiter als Fünfter einer der schnellsten Läufer.

Die Hallensaison ist damit für den Nottulner beendet. In 14 Tagen steht als Nächstes ein Trainingslager mit weiteren Sportlern aus seinem Verein LG Brillux Münster in Südfrankreich auf dem Programm.