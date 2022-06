Marcus Hermes vom RV Appelhülsen ist Westfalenmeister

Auf dem Silvert­hof der Familie Wingender in Oer-Erkenschwick wurden jetzt die Westfalenmeisterschaften Dressur in der Altersklasse Reiter Ü21 ausgerichtet. Mit der elfjährigen Stute Delice und dem zehnjährigen Wallach De Luca hatte der für den RV Appelhülsen startende Marcus Hermes gleich zwei Eisen im Feuer. Mit jedem seiner Pferde konnte er jeweils eine der beiden Wertungsprüfungen mit großem Abstand mit über 73 Prozentpunkten gewinnen. Da er in der Gesamtsumme mit De Luca das höhere Gesamtergebnis erzielte, erhielt dieses Paar die goldene Siegerschleife und die Meisterschärpe für die Ehrenrunde.

Arbeiten schon lange zusammen: Claire-Louise Averkorn mit der ehemaligen Bundestrainerin der Ponyreiter Cornelia Endres. Foto: RV Appelhülsen

Gleich vier Pferde sattelte Claire-Louise Averkorn auf diesem Dressurturnier. Mit Blia HB belegte sie in der Dressurpferdeprüfung der Klasse L mit der Note 7,4 den zweiten Platz. Eine Klasse höher konnte sie zwei Pferde in die Platzierung reiten. Mit ihrer eigenen Stute For Future W belegte sie Rang zwei, mit dem Berittpferd Florentino HB wurde sie zudem noch Dritte. Den Oldenburger Wallach Double Trouble R stellte sie in einer M-Dressur vor. Hier bedeutete die Wertnote 6,9 Rang vier.

Wieder am Start und direkt platziert: Julia Reckmann mit For Freedom. Foto: RV Appelhülsen

In der Nachbargemeinde Billerbeck startete Julia Reckmann am vergangenen Wochenende nach längerer Turnierpause mit ihrem sechsjährigen Wallach For Freedom HJ in der Dressurreiterprüfung der Klasse A für Junioren. Ein positiver Kommentar der Richter und die damit verbundene Wertnote 7,6 reichten am Ende der Prüfung für den fünften Platz.