Mario Popp ist Fan von GW Nottuln

Es hätte besser laufen können für Mario Popp in Nottuln – zumindest sportlich. Doch Corona machte ihm immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Zwei Mal Abbruch, einmal das schwierige Jahr danach. Auf dem neunten Tabellenplatz in der Kreisliga A 2 Ahaus/Coesfeld schloss die Reserve von GW Nottuln die erste Saison, die der Coach bei den Grün-Weißen vollständig durchspielen durfte, ab. 28 Spiele, 34 Punkte und ein Torverhältnis von 55:66.

„Es war keine Katastrophensaison, aber wir sind definitiv hinter unseren Möglichkeiten geblieben. Unter den Umständen bin ich aber schon zufrieden“, sagt der Übungsleiter im Rückblick.

Popp hatte, wie viele seiner Trainerkollegen, vor allem mit einer Sache zu kämpfen: Personalproblemen. Coronaausfälle, langfristige Verletzungen, muskuläre Probleme – all das sorgte dafür, dass sich der Trainer Sonntag für Sonntag etwas einfallen lassen musste. Leistungsträger wie Aaron Schölling, Linus Sonneborn, Jan Ehm und Dennis Paul fehlten lange und konnten der Mannschaft somit nicht auf dem Feld weiterhelfen. „Trotzdem haben wir in vielen Spielen gezeigt, dass wir auf Augenhöhe mitspielen können.“

So etwa am ersten Spieltag, als sich seine Schützlinge beim 8:1 gegen Lette in einen Rausch spielten. Oder bei dem für den Asbecker tollen und emotionalen Abschied am letzten Spieltag in Legden. Beim 3:5 seines ganz persönlichen Derbys kamen die Nottulner wieder heran und hätten es kurz vor Schluss noch einmal spannend machen können. „Hätten wir den Elfmeter bekommen…“

Die Wende schaffte seine Mannschaft dafür gegen die DJK Dülmen, dem Highlight der Saison. In einem absoluten Kampfspiel, das die Mannschaft extrem schwach besetzt antreten musste, sicherte sie sich durch zwei späte Treffer in der 83. Minute und in der zweiten Minute der Nachspielzeit drei Punkte und das gute Gefühl, dass man mit der Relegation wohl nichts mehr zu tun haben wird. „Die Relegation wollten wir, nachdem zum Schluss viele Mannschaften von unten urplötzlich noch gepunktet haben, unbedingt vermeiden.“

Geschafft – und so bleiben nach drei Jahren definitiv die positiven Dinge im Gedächtnis: Denn nicht nur im Spiel gegen Dülmen, sondern über die gesamte Zeit habe das Team vor allem der Zusammenhalt ausgezeichnet. „Die Stimmung ist nie gekippt, auch nicht durch die Niederlagenserie. Die Jungs haben nie aufgegeben und immer versucht, alles zu geben.“

Für Mario Popp der Gewinner der Saison: Paul Schwering (am Ball). Foto: Johannes Oetz

Alles gegeben hat auch Paul Schwering. „Er hat sich super reingespielt und das, obwohl er am Anfang noch unsicher war, ob er genug Einsatzzeiten bekommen wird. Am Ende war er total flexibel einsetzbar und hat die beste Entwicklung hingelegt. Er ist für mich der Gewinner der Saison.“

Doch nicht nur seine Jungs haben sich weiterentwickelt, auch Popp selbst hat bei seiner ersten Station als Herrentrainer einiges gelernt. Und so steht für ihn trotz aller Schwierigkeiten nach drei Jahren in den Baumbergen fest: „Ich werde immer Fan von GW Nottuln II sein. Und vom gesamten Verein. Die Zusammengehörigkeit und auch die Zusammenarbeit der Ersten und Zweiten sind top.“

Die zweite Mannschaft von GW Nottuln nimmt am 8. Juli (Freitag) um 19 Uhr das Training wieder auf. Das Sagen hat ab diesen Tag Mahmoud Abdul-Latif, der Popp auf dem Trainerstuhl ablöst.