Michael Hagemann räumt in Paderborn ab

Michael Hagemann, hier auf Blissfully Yours, räumte mit drei Pferden zehn Schleifen an der Pader ab.

„Ich hatte noch nie so gute Pferde wie zurzeit, und ich habe sie auch gut in Schuss.“ Wer das Reitturnier des RV Paderborn am vergangenen Wochenende verfolgt hat, für den sind die Worte von Michael Hagemann nicht überraschend: Satte zehn Schleifen schnappte sich der Springreiter des RV Appelhülsen an der Pader – davon allein drei goldene, die er sich gemeinsam mit dem achtjährigen Wallach Stakkatos Stern holte, allesamt in Prüfungen auf M-Niveau. In zwei weiteren M-Springen wurde das Paar aus dem Münsterland „nur“ Zweiter, weil die Zeit nicht ganz gereicht hatte.

Stakkatos Stern hat Hagemann selbst aufgezogen. Er hat eine gute DNA, ist der Sohn von Stakkato und Levantos. „Ich habe schon die Mutter geritten“, sagt der Appelhülsener, der inzwischen ihren Abkömmling zu einem Springpferd erster Güte gemacht hat.

Doch nicht nur Stakkatos Stern strahlte in Paderborn. Beim „Jump into Advent“, so der neudeutsche Name des Turniers, glänzten auch Blissfully Yours und der Wallach Catalfamo, mit denen Michael Hagemann beim S-Springen ins Stechen kam und dort mit weiterhin fehlerfreien Ritten Dritter und Vierter wurde. In einem Zwei-Phasen-Springen der Klasse S* sprang er mit Blissfully Yours wieder auf den dritten, mit Catalfamo auf den sechsten Platz.

Die Erfolge mit der Stute Blissfully Yours freuen den Appelhülsener besonders. „Sie hatte sich im Frühjahr verletzt, und ich hatte ihr über den Sommer eine lange Pause gegönnt.“ Vor drei Woche hatte Hagemann sie erstmals wieder gesattelt – in Chemnitz, wo das Paar drei Platzierungen holte, darunter zwei Siegerschleifen.

Das Turnier in Paderborn hatte der Appelhülsener nun gewählt, weil seine Familie Bekannte an der Pader hat. Dort verbrachte man ein gemeinsames Wochenende – und ein besonders erfolgreiches für Michael Hagemann.

Wenn die Zeit reicht, will der hauptberuflich als Schornsteinfeger tätige Springreiter das nächste Turnier Mitte Januar in Angriff nehmen. Diesmal wäre die Anreise nicht so weit – zum Agravis-Cup in der Halle Münsterland. Qualifiziert wäre der Appelhülsener allemal. „Meine Platzierungen reichen“, so Hagemann.