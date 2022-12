Mit Notkader in die „Burghölle“

GW Nottuln tritt am Samstag (3. Dezember) in Stadtlohn an – mit einer Notbesetzung und ohne den Cheftrainer.

Am morgigen Samstag macht sich ein kleines Häuflein Nottulner Handballerinnen auf den Weg zur „Festung Burghölle“ in Stadtlohn. Die Grün-Weißen müssen am Samstag nicht nur auf Trainer Per Thormann verzichten, sondern auch auf vier Spielerinnen, die entweder erkrankt oder verletzt (Anika Eckhardt) sind.

Die Grün-Weißen haben daher auf Spielverlegung nachgesucht, wozu die personell ebenfalls geschwächten Gastgeberinnen durchaus bereit waren. Leider passten die angebotenen Termine überhaupt nicht, sodass es nun zu einem Aufeinandertreffen zweier personell geschwächter Mannschaften kommt.

GWN-Interimstrainer Michael Peters kann leider auch nicht auf A-Jugendliche zurückgreifen und reist daher am Samstag mit nur acht Spielerinnen an. Angesichts der Tatsache, dass die Grün-Weißen zuletzt mit einem Erfolg über den Tabellendritten der Münsterlandliga, SG Handball Ibbenbüren 2, aufhorchen ließen, kommt die Erkältungswelle zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt.

„Mit voller Besetzung hätten wir sicher eine gute Chance gehabt“, möchte Nottulns Trainer Per Thormann dennoch nicht schwarz malen: „Aber wir werden beim letzten Training noch einmal richtig Gas geben“, verspricht er in Erwartung einer Trotzreaktion seiner Mannschaft. „Abwarten, vielleicht geht ja doch was“, macht er seinen Mädels Mut. Das Spiel beginnt um 18.30 Uhr.