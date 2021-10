Nach hinten raus gewinnt GW Nottuln verdient

Die Westfalenliga-Fußballer von GW Nottuln haben die Trendwende geschafft. Nach drei sieglosen Spielen in Folge setzten sich die Grün-Weißen am Sonntag mit 4:1 bei Kellerkind TuS Tengern durch.

War wieder einmal Turm in der Schlacht: Nottulns Kapitän André Kreuz (r.).

Durch die Niederlage rutschte der TuS auf den letzten Platz ab. Das Team von GWN-Trainer Yannick Gieseler hingegen verbesserte sich auf Rang vier.

„Nach der ersten Halbzeit war der Sieg etwas glücklich. Nach hinten raus ist der Erfolg aber verdient, da wir in der zweiten Halbzeit sehr abgeklärt gespielt haben und effektiv waren“, erklärte Gieseler nach dem Abpfiff. Zwei Spieler hatten ihm an diesem Nachmittag besonders gefallen: Kapitän André Kreuz und Semih Daglar. „André hat sich in alles reingeworfen. Und Semih hat alle Tore vorbereitet.“

Der erste Treffer fiel bereits in der vierten Minute. Nach einer Flanke von Daglar fälschte Tengerns Magnus Giersdorff den Ball in die eigenen Maschen ab.

Das frühe Führungstor verlieh den Gästen aus den Baumbergen allerdings nicht mehr Sicherheit. „Wir hatten in den ersten 45 Minuten zu wenig Bewegung im Spiel, und es fehlte häufig die Ruhe am Ball. So entwickelte sich eine zerfahrene Partie“, berichtete Nottulns Fußballlehrer.

Der TuS operierte immer wieder mit langen Bällen, die aber vor allem von Kreuz häufig aus der Gefahrenzone befördert wurden. Nach 37 Minuten war aber auch Nottulns fleißiger Mannschaftsführer zu spät dran und ein TuS-Akteur kam in bester Position zum Abschluss – doch er traf nicht. „Da hatten wir richtig viel Glück. Den hätte der Spieler machen müssen“, musste Gieseler tief durchpusten.

Nach dem Wiederanpfiff machten es die Nottulner besser. Jetzt spielten sie schneller nach vorne und kamen einige Male gefährlich ins letzte Drittel. Vor allem Daglar war nun nicht mehr zu halten und sammelte drei weitere Scorerpunkte. Zwei Mal legte er perfekt für Tim Bröcking auf (57., 73.), ein Mal für Oliver Leifken (90.+1).

Gieseler ärgerte sich trotzdem noch ein Mal mächtig, denn in der 70. Minute sah Josse Gerick die Ampelkarte und wird damit nächsten Sonntag im Heimspiel gegen den SC Herford fehlen: „Für das zweite Foul muss man gelb geben. Die erste Aktion in der ersten Halbzeit war allerdings überhaupt nichts Schlimmes und die Gelbe Karte nicht korrekt.“

Vor der Partie gegen Herford ist GWN am Mittwoch aber im Kreispokal gefordert: Um 20 Uhr gastieren die Nottulner im Achtelfinale bei Bezirksliga-Spitzenreiter SuS Stadtlohn.

GWN: Hunnewinkel – Gerick, Kreuz, Schultewolter, Toka – Böckmann (82. Feldkamp), Hesker (80. Scholdei) – Daglar (90.+2 S. Schöne), Messing, F. Schöne – Bröcking

Tore: 0:1 Giersdorff (4.), 0:2/0:3 Bröcking (57./73.), 0:4 Leifken (90.+1)

Bes. Ereignis: Ampelkarte für den Nottulner Gerick (70.).