Nele Sietmann: Ausnahmsweise mal Außenseiterin

Nele Sietmann tritt erstmals bei einer Hallen-DM an. Die 16-Jährige aus Nottuln geht in Sindelfingen beim Lauf über 1.500 Meter an den Start. Favoritin ist sie, anders als zuletzt bei den Westfälischen und den NRW-Meisterschaften, nicht.

In den vergangenen Wochen lief Nele Sietmann der Konkurrenz stets davon. Bei den Westfälischen und dann den NRW-Meisterschaften gewann die junge Nottulnerin mehr als souverän die Läufe über 800 Meter und 1500 Meter. An sich schon beeindruckend – dabei zählt die 16-Jährige, die auf das Rupert-Neudeck-Gymnasium geht, noch dazu zu den Jüngeren in der Altersklasse U 18.

Am morgigen Samstag geht Sietmann nicht als Favoritin an den Start. Denn zum einen geht es in Sindelfingen nicht gegen regionale oder landesweite, sondern diesmal gegen nationale Konkurrenz. Und zum andern startet die 16-Jährige diesmal, bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in der Halle, in der höheren Altersklasse U 20. „Mein Ziel ist es, ins Finale zu kommen“, sagt die Nottulnerin. Um 11.20 Uhr geht sie im Vorlauf des 1500-Meter-Laufs an den Start.

Die 800 Meter absolviert sie diesmal nicht. „Man durfte sich im Laufbereich nur für eine Disziplin entscheiden, und da haben mein Trainer Robert Welp und ich uns für die 1.500 Meter entschieden.“ Insgesamt 30 Läuferinnen haben für die Disziplin gemeldet.

Nele Sietmann geht zum ersten Mal bei einer Hallen-DM an den Start. „Im Moment noch nicht . . .“, antwortet sie auf die Frage, ob sie nervös sei. „Ich freue mich mehr darauf.“

Die zweifache Landesmeisterin kann ihrer DM-Hallenpremiere entspannt entgegensehen. Als eine der jüngsten Teilnehmerinnen in dieser Altersklasse zählt sie niemand zum Favoritenkreis, sie sich selbst auch nicht. Welche Marschroute sie im Vorlauf verfolgen wird, entscheide sich erst in der Halle selbst. „Die Taktik besprechen mein Trainer und ich am Samstag.“