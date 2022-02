Nele Sietmann toppt in Sindelfingen alle Ziele

Läuferin Nele Sietmann konnte sich am Wochenende über den bisher größten Erfolg ihrer Karriere freuen. Bei den Deutschen Meisterschaften der Altersklasse U 20 in Sindelfingen wurde die Nottulnerin Vierte im Endlauf über 1500 Meter. Sietmann ist erst im Oktober 16 Jahre alt geworden – sie war die jüngste Teilnehmerin, einige ihrer Konkurrentinnen waren drei Jahre älter.

Emma Wöhrmann, ebenfalls Nottulnerin und ebenfalls Läuferin für die LG Brillux Münster, lief in Ihrem ersten U 20-Jahr im Vorlauf 4:54 Minuten und konnte damit deutlich unter der Fünf-Minuten-Marke bleiben.

„Wir wussten, dass sie gut drauf ist und haben gehofft, dass sie in den Endlauf kommt“, so Jörg Riethues, Cheftrainer der LG Brillux, über Nele Sietmann. „Als sie das geschafft hatte, wollte sie im Finale unter die ersten Acht.“ Am Ende toppte die Nottulnerin auch dieses Ziel. „Sie ist taktisch sehr clever gelaufen. Sie hat sich erst im hinteren Feld aufgehalten und dann, als der Lauf 600 Meter vor dem Ziel schneller wurde, die Tempoverschärfung mitgemacht. Auf der letzten Runde hat sie noch einige Konkurrentinnen überholt und ist am Ende sehr gute Vierte geworden.“

Ob die junge Läuferin Deutschlands Schnellste in ihrer eigentlichen Altersklasse U 18 sei? „In diesem Jahrgang gibt es sehr viele Ausnahmetalente, zu denen Nele allerdings auch gehört“, antwortet Riethues. Auf jeden Fall dürfe sich die Nottulnerin berechtigte Hoffnungen auf eine Teilnahme an den U 18-Europameisterschaften machen, die Anfang Juli in Jerusalem stattfinden.