Neue U19 von GW Nottuln lässt für die Zukunft hoffen

Eine lange Pause haben die U19-Jugendfußballer von GW Nottuln in diesem Sommer nicht gemacht. Wozu auch? In der Bezirksliga-Saison 2020/21 war die Belastung ja nun nicht gerade extrem hoch. Am 11. Juli bestritten die Grün-Weißen deshalb schon ihr erstes Freundschaftsspiel, das sie auf dem heimischen Kunstrasenplatz 2 mit 3:2 gegen Westfalia Kinderhaus gewannen. Die Zuschauer sahen dabei einige neue Gesichter aufseiten der Gastgeber.

Allen voran natürlich Trainer Darius Schwering, der in der vergangenen Saison noch die U15 trainiert hatte. Als Co-Trainer unterstützen ihn in dieser Saison mit Ralf Kemper der ehemalige Coach der A-Jugend sowie Daniel Pilkewicz.

Aber auch das Personal hat sich verändert. Zehn Spieler verließen die U19 nach der letzten Saison in Richtung Senioren, aus der U17 stießen acht Akteure zu den verbliebenen elf A-Jugend-Spielern. Und es gibt mit Jonas Gottheil (DJK Eintracht Coesfeld), Richard Hermann (DJK SF Nette) und Noah Hörsting (1. FC Gievenbeck) drei externe Neuzugänge.

„Wir haben von außerhalb drei gute Jungs dazubekommen, die allesamt noch jüngerer Jahrgang sind“, berichtet Schwering. Hermann sei im Oktober mit seiner Familie nach Nottuln gezogen und habe sich GW Nottuln angeschlossen. „Zuletzt hat er für seinen Stammverein DJK SF Nette gekickt. Davor sammelte er beim VfB Waltrop aber auch schon Erfahrung in der Verbands- und Landesliga“, erzählt Nottulns Coach, der den universellen Linksfuß auf dem Flügel oder im Zentrum sieht.

Der Holtwicker Jonas Gottheil wiederum ist Torhüter. „Sein Bruder Lukas spielt schon bei uns in der U15. Jonas verfügt über eine gute Technik und ist auch spielerisch stark. Es wird interessant sein, den Zweikampf um die Nummer 1 bei uns zu verfolgen, denn mit Maximilian Schellerhoff haben wir aus der B2 einen Torhüter mit tollen Reflexen dazubekommen.“

Den Gievenbecker Noah Hörsting wiederum beschreibt Schwering als sehr wendigen Spieler, der sich sehr gut auf engstem Raum behaupten kann. „Er hat in Gievenbeck auch schon in der Landes- und Westfalenliga gespielt. Ich sehe ihn bei uns in der Zentrale, auf der 10 oder auf der 8.“

Insgesamt ist der neue Übungsleiter vom Teamgeist seiner Truppe begeistert. „Die 23 Jungs passen wirklich gut zusammen. Das konnte man bereits in den ersten Wochen sehen. Das vergangene Wochenende war wieder ein Beweis dafür“, erzählt Schwering. Am Samstag kam seine Mannschaft zunächst zu einem 1:1 beim Landesligisten Spielvereinigung Vreden. „Die hatten vorher den Westfalenligisten Gievenbeck mit 4:1 und unseren Ligakonkurrenten Greven mit 3:0 geschlagen. Ich möchte da nicht zu viel reininterpretieren, aber es ist schon ein kleiner Fingerzeig.“

Nur 24 später gastierte sein Team beim Bezirksligisten VfL Weiße Elf Nordhorn. In der 50. Minute lagen die Nottulner noch mit 1:3 zurück, ehe es den Grün-Weißen in der Schlussphase noch gelang, das Spiel zu drehen. Endstand: 5:3 für GWN. „Wir sind noch in der Orientierungsphase der Vorbereitung, aber diese Auftritte stimmen mich schon zuversichtlich. Ich denke, dass wir mit dieser Mannschaft in der oberen Tabellenhälfte landen können. Wie weit es letztlich nach oben gehen kann, das wird auch vom Trainingseifer unseres ausgeglichenen Kaders abhängen“, ist sich Schwering sicher.

Der U19-Kader:

Neuzugänge:

Jonas Gottheil (DJK Eintracht Coesfeld), Richard Hermann (DJK SF Nette), Noah Hörsting (1. FC Gievenbeck)

Tor:

Jonas Gottheil (Torwart) Maximilian Schellerhoff (Torwart)

Feld:

Samet Aydin, Den Den Daniel, Leo Diem, Jonas Düpmann, Tom Gerdemann, Linus Göckener, Jarne Göhner, Justus Große-Westermann, Ilian Hafezi, Richard Hermann, Noah Hörsting, Fabian Kemper, Moritz Laakmann, Marius Lunau, Philipp Maier, Fabian Plesker, Benedikt Rickert, Lucas Rix, Carlo Schürmann, Linus Voss, Lasse Wagner