Nichts zu holen für Damen von GW Nottuln

Nach vier Wochen Pause durften auch die Fußballerinnen von GW Nottuln wieder ran. Das Landesliga-Topspiel fand an diesem Spieltag in Ibbenbüren statt. Mit einer 1:5-Niederlage im Gepäck mussten die als Tabellendritte angereisten Grün-Weißen die Heimreise antreten.

Doch so eindeutig, wie es am Ende aussah, war es laut GWN-Trainerin Anna Donner nicht. Verdient gewonnen habe die Arminia aber in jedem Fall. „Nach vorne hat uns der Zug gefehlt, hinten haben wir uns zu einfach abkochen lassen. Das war insgesamt zu wenig für drei Punkte“, resümierte Anna Donner nach der Niederlage beim Spitzenreiter.

Während Isabel Ueding die größte Chance der Nottulnerinnen in Durchgang eins vergab – ihr Abschluss flog nur knapp über die Latte – nutzte Ibbenbüren die eigenen Möglichkeiten und ging mit 2:0 (4., 22.) in Führung.

Nach der Pause kam Nottuln deutlich besser ins Spiel, doch auch eine gute Phase in Halbzeit zwei und der Anschlusstreffer von Sophie Ahlers durch einen Freistoß (68.) reichten an diesem Tag nicht, um die Partie noch zu drehen. Ganz im Gegenteil: Obwohl Grün-Weiß laut ihrer Übungsleiterin nah dran war am 2:2, traf Ibbenbüren zunächst zum 3:1 (70.) und legte in der Schlussphase noch zwei Mal nach (78., 81.).

Am kommenden Sonntag steht für die Nottulnerinnen das nächste schwere Spiel an, wenn der neue Tabellendritte Wessum ins Stiftsdorf kommt.