Nottuln 2 ist Favorit - Arminia Außenseiter

Die Westfalenliga-Reserve von GW Nottuln empfängt am Sonntag Vorwärts Lette. Zeitgleich läuft Arminia Appelhülsen bei Fortuna Seppenrade auf.

Die Westfalenliga-Reserve von GWN empfängt am Sonntag um 15 Uhr Vorwärts Lette. Zeitgleich läuft Aufsteiger Appelhülsen bei Fortuna Seppenrade auf.

Nach der unglücklichen Niederlage bei Ligaprimus SW Holtwick erwartet GW Nottuln 2 einen tabellarisch leichteren Gegner. Lette ist Viertletzter und hat mit sieben Punkten vier Zähler weniger auf dem Konto als der Tabellenachte Grün-Weiß. Zuletzt verloren die Letteraner ihr Heimspiel gegen die TSG Dülmen 2 mit 0:3.

Arminia Appelhülsen tritt in Seppenrade beim Ex-Team des GWN 2-Trainers Mahmoud Abdul-Latif an. Die nun von Artur Nazarenus gecoachten Fortunen haben die ersten fünf Saisonspiele gewonnen, inzwischen aber als Tabellenzweiter fünf Punkte Rückstand auf Holtwick. Auf der anderen Seite haben sie elf Punkte mehr gesammelt als der Elfte Arminia, der als klarer Außenseiter in die Partie im Rosendorf geht.