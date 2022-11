Nottuln grüßt von der Tabellenspitze

Das erste Mal in dieser Saison stehen die Nottulner Fußballerinnen an der Spitze der Landesliga – „und das pünktlich zum Martinimarkt“, freut sich Matthias Feitscher, der Co-Trainer von GWN. Mit 3:1 (2:0) besiegten die Grün-Weißen am Donnerstagabend in der vorgezogenen Partie Gastgeber DJK Borussia Münster. Zumindest bis Sonntag grüßen sie nun von ganz oben, dann kommt es zum Duell des Tabellendritten Ibbenbüren 2 gegen den Zweiten Wessum.

„Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt“, so Feitscher. Josefine Höppener traf zwei Mal (10./35.) – nach Spielzügen wie im Training: nach Seitenverlagerung wurde der Ball hinter die Borussen-Abwehr in die Spitze gespielt. Dort stand Höppener und traf.

In der 77. Minute wurde es noch einmal spannend. Auf dem kleinen Kunstrasenplatz wollten die Nottulnerinnen gegnerische Standards möglichst vermeiden. Doch nach einem Freistoß kurz vor dem 16er köpfte DJK-Spielerin Runa Hansmann den Ball in die Maschen – 1:2 aus Gästesicht.

Doch die Spannung hielt nicht lange an. Nur zwei Minuten später setzte Denise Waltering zu einem Solo an, spielte beherzt drei Münsteranerinnen aus und kam dann, kurz vor dem Borussen-Tor, ins Straucheln. Dafür war Shalina Beckers zur Stelle und traf zur Entscheidung. „Das war ganz wichtig, dass wir zügig das 3:1 gemacht haben. Damit war der Drops gelutscht“, so Matthias Feitscher.