Nottuln läuft bei TSG Dülmen auf

Nach dem hervorragenden Saisoneinstand kann Frauen-Landesligist GW Nottuln am Donnerstag nachlegen. Bei der TSG Dülmen geht es allerdings nicht um Punkte, sondern um den Einzug in die zweite Runde des Kreispokals.

Nach dem hervorragenden Saisoneinstand, dem 7:0 am vergangenen Sonntag bei der SpVgg Vreden, kann Frauen-Landesligist GW Nottuln am heutigen Donnerstag um 19 Uhr nachlegen. Bei der TSG Dülmen geht es allerdings nicht um Punkte, sondern um den Einzug in die zweite Runde des Kreispokals Ahaus/Coesfeld.

Beim A-Ligisten ist die Elf von Anna Donner klarer Favorit, alles andere als ein deutlicher Sieg des Landesligisten wäre eine Überraschung. Für einen Nottulner ist die Begegnung heute Abend eine ganz besondere: für Christopher Ender, neben Matthias Feitscher Co-Trainer der Grün-Weißen.

Sein Heimatverein ist der Lokalkonkurrent der TSG in der Tiberstadt. „Ich bin bei der DJK Dülmen großgeworden“, sagt Ender. Und er sei einer der ersten Trainer der DJK-Damenmannschaft gewesen. Noch wichtiger ist allerdings die Motivation der Nottulner Spielerinnen. Und an der hegt Ender keinerlei Zweife: „Die Mädels haben alle Bock darauf, richtig was zu zeigen.“