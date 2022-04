Nottulns Damen sind im Finale Favorit

Die Landesliga-Fußballerinnen von Grün-Weiß Nottuln feierten den Einzug ins Kreispokalfinale angemessen – mit Pizza im Vereinsheim am Niederstockumer Weg. „Vorher sind sie aber noch bei mir vorbeigekommen und haben ein kleines Hupkonzert gegeben“, berichtete Trainerin Anna Donner, die sich aufgrund einer Corona-Infektion in Quarantäne befindet. Durch den 3:2-Triumph im Halbfinale bei Union Wessum zogen die Grün-Weißen ins Endspiel ein, das an Christi Himmelfahrt (26. Mai) über die Bühne gehen wird. Der Ort der Partie steht noch nicht fest, doch Anna Donner hat schon eine Stadt im Visier: „Das Spiel soll ja auf einem neutralen Platz etwa in der Mitte der beiden Endspielgegner stattfinden. Deshalb könnte es Coesfeld werden.“

Überrascht war dann die Nottulner Trainerin, als sie hörte, gegen wen ihre Mannschaft im Finale antreten muss: „Wir spielen gegen den Bezirksligisten Darfeld und nicht gegen den Westfalenligisten Billerbeck. Ich finde es immer toll, wenn sich der Underdog durchsetzt.“

Nach 90 Minuten hatten die Turo-Damen zwei Treffer erzielt, der Favorit nur einen. Nach 53 Minuten waren die Darfelderinnen zum zweiten Mal in dieser Partie in Führung gegangen. Anschließend drängten die Domstädterinnen zwar auf den neuerlichen Ausgleich, klare Chancen konnte sich der Westfalenligist indes nicht herausspielen. Damit treten sie nun im Spiel um Platz drei gegen Union Wessum an. Die Begegnung wird am 12. Mai ausgetragen. Die ersten drei Mannschaften des Kreispokals sind im Übrigen direkt für den Westfalenpokal qualifiziert, der in der kommenden Saison stattfinden wird.