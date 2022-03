Nottulns Handballerinnen geben Rote Laterne ab

Mit sieben Toren erfolgreichste Schützin in Grün-Weiß: Sabrina Welp.

Die Landesliga-Handballerinnen von GW Nottuln leben noch. Im Heimspiel gegen den Tabellendritten SuS Neuenkirchen zeigten sich die Schützlinge von Trainer Jörg Schüller von der Niederlage beim TB Burgsteinfurt gut erholt und besiegten den SuS Neuenkirchen dank hervorragender Moral mit 27:24 (16:8). Dies war zeitgleich ein verspätetes Geburtstagsgeschenk für den gut gelaunten Mannschaftsbetreuer Mika Peters.

Schüllers Schlachtplan, angesichts der Rückraumschwäche der Grün-Weißen mit zwei Kreisläuferinnen aufzuwarten, erwies sich als goldrichtig. Hier bekamen die Gäste ihre Deckungsschwäche schonungslos aufgezeigt.

Überragende Partie von Maren Wieltholt

Hinten operierten die Nottulnerinnen mit der bewährten 6:0-Deckung und zogen dem Gegner damit früh den Zahn. Im Tor lieferte Maren Wietholt eine überragende Partie und entschärfte insgesamt 26 Bälle, darunter vier Siebenmeter. Die Gastgeberinnen verstanden es immer wieder, ihre Kreisläuferinnen Sabrina Welp (7 Tore) und Anne Bröcking (3) geschickt in Szene zu setzen und ihr Torkonto kontinuierlich zu erhöhen. Der SuS fand überhaupt nicht ins Spiel, produzierte zahlreiche Fehlwürfe und lag zur Pause beinahe aussichtslos mit 8:16 zurück.

Nach dem Seitenwechsel kam der Gast hochmotiviert zurück, doch diesmal hatten die Grün-Weißen ihre Nerven besser im Griff. Wenn es in der Mitte kein Durchkommen gab, waren mit Maxima Faltmann und Sanja Nieborg die Außen zur Stelle und hielten die Gäste auf Distanz. So sicherten sich die Grün-Weißen zwei wertvolle Zähler und gaben mit 6:18 Punkten aus zwölf Spielen die Rote Laterne an den TuS Recke weiter.

„Wir wussten, dass es schwer würde, aber dass wir so fehlerhaft spielen würden, hat mich dann doch überrascht“, zog Neuenkirchens Trainer Alex Sperling ein ernüchterndes Fazit. Ganz anders war die Gefühlslage bei seinem Gegenüber. „Meine Mannschaft hat heute die richtige Reaktion gezeigt“, freute sich Schüller.

GWN-Tore: Sabrina Welp (7), Marina Rotermund (5/3), Anne Bröcking (3), Sabrina Uhlig (3/3), Sanja Nieborg (3), Maxima Faltmann (2), Lena Brochtrup (2), Kim Frie (1), Sophie Denkinger (1).