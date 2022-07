Nun geht es um die Wurst

Die Teilnehmer der Finalrunde am Samstag (30. Juli) stehen fest. Dabei sind auch zwei Teams, die eigentlich ausgeschieden wären.

GW Nottuln 2 – hier mit Sturmtank Dennis Paul – ist am Samstag auch als Gruppendritter noch bei der Finalrunde des Volksbank-Baumberge-Cups dabei.

Die Teilnehmer der Finalrunde am heutigen Samstag beim Volksbank-Baumberge-Cup von GS Hohenholte stehen fest: Um 13 Uhr treten die Gastgeber gegen den BSV Roxel 2, um 14.15 der SC Nienberge gegen die Reserve von GW Nottuln an. Die Verlierer treffen um 15.30 Uhr im Spiel um Platz drei aufeinander, das Finale steigt um 17 Uhr.

Dabei sind heute noch zwei Teams dabei, die eigentlich ausgeschieden wären. SW Beerlage (Zweiter der Gruppe A), Arminia Appelhülsen (Zweiter der Gruppe B) und SW Havixbeck (als bester Gruppendritter eigentlich erster Nachrücker) verzichten. ­Beerlage tritt am Sonntag im Pokal Ahaus/Coesfeld an, ebenso wie Appelhülsen (siehe eigener Bericht). Havixbeck gibt, wie berichtet, dem heutigen Pokalspiel beim 1. FC Nordwalde den Vorzug, Anstoß um 15 Uhr. Nun nachgerückt sind Nottuln 2 und Roxel 2, Dritter und Vierter der Gruppe B. Hohenholte und Nienberge haben ihre Gruppen als Erste abgeschlossen.

„Wir wollen es diesmal besser machen“

Die ungewöhnliche Konstellation hat zur Folge, dass nun gleich drei Mannschaften aus der B-Gruppe unter den letzten Vier sind. So treffen GW Nottuln 2 und der SC Nienberge ein zweites Mal aufeinander, das Vorrundenspiel verloren die Grün-Weißen mit 0:3. „Wir wollen es diesmal besser machen“, so deren Coach Mahmoud Abdul-Latif. „Jetzt sehen wir, ob wir in der Entwicklung weitergekommen sind.“

Gastgeber Hohenholte geht gegen den BSV Roxel 2 als Favorit in das erste Halbfinale. Und das, obwohl die Münsteraner die vergangene Saison in der Kreisliga A 3 als Zweiter abgeschlossen haben – Hohenholte wurde Zehnter. Aber in den Gruppenspielen des Volksbank-Baumberge-Cups haben sich die Roxeler bislang nicht mit Ruhm bekleckert. Nur gegen A-Liga-Aufsteiger Appelhülsen gewannen sie, mit 2:1. Dagegen setzte es gegen die klassengleichen Teams aus Nienberge und Nottuln haushohe Niederlagen (1:10 und 1:7). Trotzdem hat die BSV-Zweite auch als Gruppenletzter noch die Chance, sich den Pokal zu greifen.