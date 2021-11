Ovationen für Grün-Weiß Nottuln

„Wir müssen Stadtlohns Spielmacher Christoph Maschmeier aus dem Spiel nehmen“, hatte GWN-Trainer Stefan Göcke seinem Co-Trainer Beno Frye vom Krankenlager aus mit auf den Weg gegeben. Mit Christoph Bolle fand dieser den geeigneten Mann, der den Goalgetter des SuS per Manndeckung tatsächlich zur Wirkungslosigkeit verdammte. Bolle löste die Aufgabe mit Bravour und hatte zudem noch die Kraft, in seiner Funktion als Spielmacher fünf Treffer vor der Pause beizusteuern.

Lediglich 20 Minuten hatten die Grün-Weißen Probleme, die Räume am Kreis entscheidend dicht zu machen. Von da an lief das Spiel der Gastgeber wie am Schnürchen und dank der spielerischen Klasse von Bolle war der zwischenzeitliche 7:10-Rückstand beim 16:13 zur Pause bereits Geschichte.

Zum Turm in der Schlacht avancierte Neuzugang Philipp Schwaning, der bester Spieler in der Halle war und unglaubliche Reflexe an den Tag legte. „Die Quote seiner gehaltenen Bälle liegt ungefähr bei 50 Prozent“, befand Frye anerkennend.

Schwaning trieb die Gäste mit seinen Glanzparaden schier zur Verzweiflung und ebnete seiner Mannschaft dadurch den Weg zum unerwarteten Kantersieg.

So geriet die zweite Halbzeit zum Schaulaufen, ein Tor war schöner als das andere. Da saß Stadtlohns Christoph Maschmeier längst entnervt auf der Bank. Die Zuschauer honorierten die Glanzvorstellung mit begeistertem Applaus und die Bank bejubelte jede Parade und jeden Treffer mit stehenden Ovationen. „Unter der Leitung von Beno haben wir bisher noch kein Spiel verloren“, hatte Göcke vor der Begegnung orakelt – und dabei sollte es bleiben. „Irgendwann wird die Serie reißen“, lachte hingegen der Nottulner Co-Trainer, der auch beim kommenden Auswärtsspiel in Vreden auf der Kommandobrücke stehen wird. „Aber dass wir heute so klar gewinnen würden, hätte ich auch nicht gedacht.“ Gäste-Trainer Jürgen Steinbeck gratulierte nach der Partie fair: „Meine Mannschaft hat sich nur 20 Minuten gewehrt und ist dann eingebrochen.“

Tore: Yannis Frye (8/5), Jörg Ruhnke (6), Christoph Bolle (5), Linnert Determann (4), David Holzgreve (4), Florian Poppe (3), Gerrit Kracht (2), Pascal Dietze (1/1).