Overmann trifft zum 1:0-Sieg für GW Nottuln 2

Dank eines Treffers von Tom Overmann setzten sich die Grün-Weißen beim Tabellenelften mit 1:0 (0:0) durch.

Der Gast musste auch in Rorup wieder auf viele Stammkräfte verzichten. Aus der Westfalenliga-Mannschaft konnte an diesem Abend zudem kein Akteur das A-Liga-Team unterstützen. Das führte unter anderem dazu, dass Co-Trainer Sascha Frye sich die Handschuhe überstreifte und zwischen die Pfosten musste.

Auf dem kleinen Kunstrasenplatz in Merfeld brauchten die Nottulner 20 Minuten, um sich an die Gegebenheiten zu gewöhnen. „Meine Spieler haben in den ersten Minuten keine Zweikämpfe geführt. Die Roruper waren eindeutig galliger, nutzten aber zwei große Chancen nicht. Da haben wir Glück gehabt“, berichtete GWN-Trainer Mahmoud Abdul-Latif.

Dann aber fanden sich die GWN-Kicker immer besser zurecht. Und als Linus Sonneborn mit einem feinen Schuss nur den Pfosten traf (28.), waren die Grün-Weißen auch endlich wach. Jetzt bestimmten sie das Spiel, doch bis zur Pause sprang nur noch ein gefährlicher Overmann-Schuss heraus, der aber über das Tor flog.

Nach dem Wiederanpfiff kamen die Gäste besser auf den Platz zurück. Und jetzt traf Overmann auch ins Schwarze (52.). „Das war ein Ping-Pong-Tor. Da haben wir Glück gehabt“, so Abdul-Latif.

In der Schlussphase löste der Platzherr die Abwehr auf, sodass sich den Nottulnern einige Konterchancen boten. Indes: Sie spielten sie sehr schlecht aus und konnten daher nicht für eine Vorentscheidung sorgen. So kam es, dass der Schiedsrichter nach einem Zweikampf von Malte Thies im eigenen Strafraum auf den Punkt zeigte. „Das war eine Fehlentscheidung, denn Malte war klar vor seinem Gegenspieler am Ball“, berichtete der GWN-Coach. Sei´s drum. Der Roruper schoss das Leder in den Abendhimmel (81.) und Grün-Weiß brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

Schon am Donnerstag steht das nächste Punktspiel an, wenn Nottulns Reserve im letzten Spiel des Jahres die DJK SF Dülmen empfängt.