Partie von Fortuna Schapdetten erneut verschoben

Die ursprünglich für den 6. März angesetzte Partie zwischen den A-Ligisten Fortuna Schapdetten und Eintracht Münster wurde erneut verschoben. Statt am morgigen Donnerstag (17. März) soll die Begegnung nun am 7. April (ebenfalls ein Donnerstag) nachgeholt werden. Anpfiff ist um 19.30 Uhr. Bei der Eintracht gebe es neue Coronafälle, so Fortuna-Trainer Christopher Muck auf WN-Nachfrage.