Peter Arning macht in Nottuln weiter

Kurz vor dem Kreispokalspiel am heutigen Donnerstag in Lüdinghausen gab GW Nottuln am Mittwoch eine mit Spannung erwartete Personalie bekannt: Peter Arning wird die U 13-Mannschaft von GW Nottuln auch in der nächsten Saison trainieren. „Peter Arning ist ein hochengagierter Trainer, der bei uns einen ganz wichtigen Jahrgang betreut. Der Baum wächst schließlich von unten“, zollt Fußball-Abteilungsleiter Lothar Ulrich der Arbeit des Rorupers großen Respekt.

Im Sommer geht der 44-Jährige damit in seine zehnte Saison als Nottulner U 13-Coach. „In dieser Spielzeit habe ich mich tatsächlich etwas schwerer getan mit meiner Verlängerung; es läuft halt nicht ganz so wie ich mir das gewünscht habe. Über die Gründe bin ich mir selbst auch nicht so recht im Klaren, aber vielleicht ist auch daran Corona Schuld. Ich möchte jedenfalls die zehn Spielzeiten bei GW Nottuln vollmachen und nächste Saison mit der Mannschaft wieder weiter oben angreifen“, erklärt der B-Lizenz-Inhaber, der mit seinem Team momentan Rang sechs belegt.