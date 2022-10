Pleite für GW Nottuln in letzter Sekunde

Tiefe Enttäuschung herrschte im Lager der Handballer von GW Nottuln nach der unglücklichen 26:27-Heimniederlage gegen den SV Adler Münster.

Im Kellerduell der Münsterlandklasse warteten die ersatzgeschwächten Grün-Weißen allerdings besonders in der ersten Spielhälfte mit einer konzentrierten Leistung auf. Gegen die höher eingeschätzten Gäste aus der Domstadt lieferten die Schützlinge von GWN-Coach Stefan Göcke nach anfänglichen Abstimmungsproblemen in der Deckung eine starke Vorstellung. Mit variablem Angriffsspiel stellten sie die Gäste-Deckung immer wieder vor Probleme und kamen besonders über die Außen zu zahlreichen Tormöglichkeiten. Die Grün-Weißen vergaben jedoch auch einige Hundertprozentige, sonst wäre eine noch höhere Führung möglich gewesen. So hieß es kurz vor Ende der ersten Spielhälfte „nur“ 14:12 für die Göcke-Sieben. In den letzten zweieinhalb Minuten brach das Unheil dann aber über die Göcke-Sieben herein, als sich die Mannschaft mit zwei falschen Entscheidungen um den Lohn ihrer Arbeit brachte. Zum Gegenstoß eingeladen, glichen die Gäste zum Abpfiff der ersten Hälfte bei 14:14 aus.

Der Start in die zweite Halbzeit misslang den Hausherren. Der SV Adler hatte die Deckung inzwischen umgestellt und erschwerte damit den Nottulnern das Durchkommen über die Außen. Es dauerte einige Zeit, bis sich die Grün-Weißen auf die neue Situation eingestellt hatten. Die Gäste hatten nach 38 Minuten die Führung erstmals an sich gerissen (16:15). Nun war der Rückraum der Grün-Weißen gefragt. Aber als Jörg Ruhnke mehrmals an Pfosten und Latte gescheitert war, schien der Weg für den SV Adler frei zu sein.

„Macht jetzt den Deckel drauf“, schallte es nach 49 Minuten von der Gäste-Bank bei einer 21:19-Führung der Münsteraner. Doch Nottulns überragender Schlussmann Dennis Krieger hielt seine Mannschaft im Spiel. Vier Minuten vor Schluss eroberten sich die Gastgeber sogar die Führung zurück (24:23).

Nun stand die Partie Spitz auf Knopf. Als Dario Wottke zum 25:25 traf, waren nur noch zehn Sekunden auf der Uhr. Die Punkteteilung war zum Greifen nah. Doch den Gästen reichten die wenigen Sekunden, um trotz Unterzahl das Spiel noch zu ihren Gunsten zu entscheiden.

„Heute hätten wir die ersten Punkte holen können“, ärgerte sich GWN-Trainer Stefan Göcke. „Zumindest einen Punkt hätten wir mitnehmen müssen. Zehn Sekunden vor Schluss muss man den Laden dichtmachen. Das war fahrlässig.“

Am kommenden Sonntag (23. Oktober) kommt jetzt Schlusslicht HSG Kattenvenne/Lengerich 3 nach Nottuln.

Tore: Jörg Ruhnke (6), Yannis Frie (5/2), Dario Wottke (4), Florian Poppe (3), Christoph Bolle (2), Gerrit Kracht (2), Linnert Determann (2/1), Jonas Lechler (1) und Felix Wottke (1).