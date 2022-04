Pokalfinalist GW Nottuln empfängt Theesen

Drei Tage nach dem Einzug ins Kreispokal-Finale empfängt Westfalenligist GW Nottuln den VfL Theesen im Baumberge-Stadion. Anstoß ist um 15 Uhr. Die Gäste müssen um jeden Punkt kämpfen, sie stehen auf dem ersten Abstiegsplatz. Die Grün-Weißen, die das Hinspiel mit 1:0 gewannen, sind als Tabellensechster klarer Favorit – wenn es nach der Papierform geht.

Doch GWN-Trainer Roland Westers ist da anderer Meinung: „Unsere aktuellen Leistungen berechtigen uns nicht zum Einnehmen einer Favoritenrolle.“ Auch und schon gar nicht gegen Theesen, so Westers mit Verweis auf das Nachholspiel des VfL am Donnerstag, wo der Außenseiter nach einem 0:2-Rückstand noch remis spielte – gegen Spitzenreiter Gievenbeck.

Dass die Begriffe „Favorit“ und „Außenseiter“ sich ohnehin oftmals nur als Schall und Rauch erweisen, zeigte sich auch zeitgleich im Pokal-Halbfinale der Nottulner beim Bezirksliga-Spitzenreiter FC Epe. Westers hätte vor Anpfiff auch „ein dreckiges 1:0“ unterschrieben. Es wurde tatsächlich ein knapper Sieg, allerdings noch knapper als erwartet.

Denn das Spiel ging in die Verlängerung des Elfmeterschießens, nachdem im ersten Durchlauf Epes Thorsten Hüsing und Dickens Toka als einzige Spieler ihrer Teams verschossen hatten. Nun trat FCE-Spieler Patrick Redegeld an den Elferpunkt – und nagelte das Leder an den linken Pfosten. Der nächste Schütze war André Kreuz, der den Nottulner Finaleinzug perfekt machte – nach dem 6:5 (1:1) n.E. trifft die Elf von Roland Westers im Endspiel am 26. Mai (Donnerstag) voraussichtlich auf Oberligist SpVgg Vreden – falls dieser als haushoher Favorit sein noch ausstehendes Halbfinale beim A-Ligisten SuS Legden gewinnen sollte.

Gegen die im 4-5-1-System überraschend tiefstehenden Eperaner hatten sich die Nottulner von Beginn an schwergetan. Erst in der 19. Minute setzte Semih Daglar ein erstes Ausrufezeichen mit einem Lattenschuss. Doch auch die Blau-Weißen schauten nicht nur zu, sondern wussten ebenfalls kleine Nadelstiche zu setzen. So zirkelte Jan Beverborg ein Zuspiel von Philipp Hörst nur knapp über das Tor (31.) und konnte auch einen Fallrückzieher (44.) nicht in den Maschen versenken.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte GW Nottuln den Druck auf das Eper Tor, in dem Niklas Bauman ein ums andere Mal in den Mittelpunkt des Spielgeschehens rückte. Konnte er einen Flachschuss von Felix Hesker (63.) noch parieren, so war Bauman gegen den Kopfball zum GWN-Führungstreffer durch Fabian Schöne machtlos. Doch die Hippers-Elf gab sich nicht geschlagen und hatte Chancen durch Philipp Hörst (81.) sowie Beverborg (83.) noch ausgelassen.

In der 88. Minute war es dann soweit. Loris Deiters‘ Freistoß landete bei Beverborg, der per Kopfball zum 1:1-Ausgleich vollendete. Der Torjubel kannte keine Grenzen bei den Gastgebern und deren Anhang. GWN musste ins Elfmeterschießen – und dann noch in dessen Verlängerung. Als die für den Favoriten glücklich überstanden war, war auch für Westers alles gut: „Am Ende des Tages zählt nur das Weiterkommen.“

GWN: Wilmsen – Celebic (61. Gerick), Kreuz, Wenning, Toka – van Deenen (61. Leifken), Böckmann (45. Hesker), Wessing, Klaus, Daglar – F. Schöne (85. Schrader).