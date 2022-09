Premiere gegen Tormaschine Sparta

Eine Woche nach Saisonbeginn starten nun auch die Handballerinnen von GW Nottuln in die neu geschaffene Münsterliga. Die Sieben von Per Thormann spielt zuhause gegen Sparta Münster.

Frauen-Münsterlandliga: GW Nottuln startet am Sonntag in die Saison

Eine Woche nach Saisonbeginn starten nun auch die Handballerinnen von GW Nottuln in die neu geschaffene Münsterliga. Die Sieben von Per Thormann spielt zuhause gegen Sparta Münster.

Die Gäste haben ihre erste Partie vor einer Woche in eigener Halle mit 29:28 gegen den TV Emsdetten gewonnen. „Das Ergebnis hat mich ein bisschen überrascht“, sagt Nottulns Trainer Thormann. „Zum einen hatte ich die Emsdetterinnen stärker eingeschätzt als Sparta. Zum anderen die Anzahl der Tore: Das waren ja fast 60 Treffer in 60 Minuten. Das ist schon nicht ohne . . .“

Der Coach der Grün-Weißen hat sich über den Spielbericht im Internet über die gegen den TVE treffsichersten Münsteranerinnenschlaugemacht: „Da sind zwei, drei Spielerinnen, die herausstechen. Da werden wir aufpassen müssen.“

Was das eigene Personal angeht, muss Thormann zur Saisonpremiere auf vier Spielerinnen verzichten. Meike Eckhardt und Sarah Chowanietz sind noch verletzt, die zweite Torfrau Nicole Fuhrmann ist im Urlaub. Länger fehlen wird Anne Bröcking, sie ist schwanger.

Elf Spielerinnen stehen beim Saisonstart zur Verfügung. Das sind zwar nicht die meisten, dennoch ist Per Thormann guten Mutes: „Wir werden versuchen, unser Spiel durchzuziehen. Ich glaube, dass wir gegen Sparta durchaus eine Chance haben. Unser Rückraum ist sehr gut besetzt. Und Lena Brochtrup macht in ihrer neuen Position am Kreis mittlerweile eine richtig gute Figur.“

Der Anwurf erfolgt am Sonntag um 14.15 Uhr in der Sporthalle am Wellenfreibad.