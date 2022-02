Quintett verstärkt nun GW Nottuln

GW Nottuln hat für die Rückrunde seinen Kader vergrößert. Fünf ambitionierte Spielerinnen trainieren nicht nur seit Anfang des Jahres im Baumberge-Stadion, sondern haben auch schon in den ersten Testspielen gegen den Ball getreten. Drei der Fünf haben schon in der grün-weißen B-Jugend mitgespielt. Ergänzt werden sie durch zwei Geschwister aus Billerbeck.

Die Landesliga-Damen von GW Nottuln haben für die Rückrunde der aktuellen Saison ihren Kader vergrößern können. Fünf ambitionierte Spielerinnen trainieren nicht nur seit Anfang des Jahres im Baumberge-Stadion, sondern haben auch schon in den ersten Testspielen gegen den Ball getreten. Drei der fünf Neuen sind in Nottuln keine Unbekannten: Teresa Rehers, Marlene Stallmeyer und Milla Lüke haben schon in der grün-weißen B-Jugend mitgespielt. Ergänzt werden die drei durch die Geschwister Maja und Lisa Bergmann aus Billerbeck.

Allen gemeinsam ist, dass sie bisher bei der DJK/VfL Billerbeck in der dritten Damenmannschaft aufgelaufen sind, die sich jetzt, aufgrund von zu wenig Spielerinnen, vom Ligabetrieb abgemeldet hat. Gut für Trainerin Anna Donner, die sowieso auf der Suche nach Verstärkung war, denn in den letzten drei Ligaspielen der Hinrunde war es aufgrund von Verletzungspech, unter anderem von Denise Waltering, und Krankheitsausfällen personell schon etwas eng.

„Es sind alles recht junge Spielerinnen“, sieht die erfahrene Trainerin. Aber: „Die Rückrunde ist eine gute Möglichkeit, um in die Mannschaft reinzukommen.“ Denn sowohl körperlich als auch vom Tempo her sieht Donner bei allen gute Voraussetzungen.

Die 17-jährige Teresa Rehers hat sich in den ersten beiden Spielen positiv bemerkbar gemacht. Sie solle zukünftig weiter im Zentrum ausprobiert werden, da sie die Räume, in denen sie sich bewegen muss, gut erkenne, so Donner. Marlene Stallmeyer ist 18 Jahre alt und wird die Defensive verstärken. „Sie brauchte in der Jugend damals ein paar Spiele um reinzukommen, aber dann war sie eine gestandene Kraft“, erinnert sich die Trainerin. Die 17-jährige Milla Lüke wird das Torhüterinnen-Trio komplett machen. Wer da die Nummer eins sein wird, steht indes noch nicht fest: „Alle bekommen in der Vorbereitung ihre Spielzeiten.“

Maja Bergmann ist 17 und ihre Schwester Lisa 18 Jahre alt. Maja hat in den Vorbereitungsspielen gezeigt, dass sie eine sehr schnelle Spielerin ist. „Es wird sich noch zeigen, ob sie über die Flügel oder im Sturm spielen wird.“ Die ältere Schwester Lisa wird zunächst nur im Training dabei sein und auch da nicht immer die drei Mal pro Woche, da sie mit ihrer Ausbildung und ihrem Amt als Trainerin der Billerbecker U 13-Mädchen stark eingespannt ist.

Unter dem Strich ist Damen-Chefin Anna Donner sehr zufrieden mit den Neuzugängen: „Alle haben gutes Potenzial für die Landesliga.“