Nordic Walking: Neues Angebot von Arminia Appelhülsen

Nachdem 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei Arminia Appelhülsen das Nordic Walking erlernt hatten, wendeten einige von ihnen die richtige Technik beim Westerwinkellauf an. Und sie stellten fest: Mit Tempo ist das nicht so einfach.

Dass Nordic Walking nicht nur „Spazierengehen mit Stöcken“ ist, konnten zwei Trainingsgruppen mit je 15 Teilnehmern und Teilnehmerinnen im Oktober beim Sportverein Arminia Appelhülsen erfahren.

Unter der Leitung von Arminias Lauf- und Nordic-Walking Trainer Manfred Feldmann erlernten die Kursabsolventen in zehn Trainingseinheiten die gar nicht so einfache Technik der zügigen Fortbewegung mit den Stöcken, teilt der Verein in einer Presseinformation mit. Feldmann zeigte, wie man Nordic Walking technisch korrekt, dynamisch, energieschonend, beschwerdefrei und leistungsfördernd betreiben kann.

Einige Teilnehmerinnen wagten sich direkt am vergangenen Wochenende an den ersten offiziellen Wettkampf (wir berichteten). Neben Manfred Feldmann standen Hildegard Mehring, Beate Lau, Maria Weckendorf, Beate Surmann und Gerlinde Hahn-Gönner am Start des 5-km-Nordic-Walking-Parcours im Rahmen des 32. Westerwinkellaufs in Herbern.

Einige SVA-Damen landeten bei ihrer Premiere auf Anhieb im vorderen Teilnehmerfeld. Mit großen Schritten und perfekter Technik landete Hildegard Mehring in nur 39:13 min. weit vorne vor Manfred Feldmann (40:13 min.) und Beate Lau (40:25 min.). Es folgten mit weiteren guten Zeiten Gerlinde Hahn-Gönner (42:56 min.), Beate Surmann und Maria Weckendorf (beide 45:10 min.) in der Mitte des Teilnehmerfeldes.

Die Appelhülsenerinnen machten bei ihrem ersten Wettkampf die Erfahrung, dass beim schnellen Nordic Walking die Einhaltung der korrekten Technik nicht so einfach ist.

Das kann in Zukunft allerdings regelmäßig trainiert werden, denn der SV Arminia Appelhülsen wird nach den guten Erfahrungen aus dem Nordic-Walking-Kurs ab sofort einen regelmäßigen Nordic-Walking-Treff anbieten. Die Nordic-Walking-Gruppe trifft sich jede Woche dienstags und donnerstags jeweils um 18 Uhr am Bürgerzentrum Schulze-Frenkings-Hof zu einer gemeinsamen Runde. Auch neue Interessenten sind willkommen. Auf verschiedenen Wegen rund um Appelhülsen soll etwa eine Stunde lang gewalkt werden. Die Teilnehmer werden gebeten, in gut sichtbarer und reflektierender Laufkleidung und wenn möglich mit Lauflicht zum Nordic-Walking-Treff zu erscheinen.