Rückhalt in Wartestand: Interview mit Torhüter Robin Gerlach

Die Tabelle der Handball-Landesliga 3 zeigt ein schiefes Bild. Zerstückelte Spieltage wechseln sich ab mit wochenlangen Pausen – die Corona-Pandemie wirkt sich auch auf den Spielbetrieb in der Landesliga aus. SW Havixbeck (6:4-Punkte) empfängt am Sonntag den TV Kattenvenne (4:4-Punkte) und hat anschließend erst einmal drei Wochen Pause. Unser Mitarbeiter Klaus Schulte unterhielt sich zuvor mit dem verletzten SWH-Torhüter Robin Gerlach, der im Mai 2020 vom TV „Friesen“ Telgte zu den Schwarz-Weißen wechselte.

Hallo Herr Gerlach, was macht der Rücken?

Gerlach: Danke der Nachfrage, der Heilungsprozess verläuft gut. Ich hoffe, in der kommenden Woche wieder ins Training einsteigen zu können. Am Sonntag wird mich aber Thomas Jürgens noch einmal vertreten.

Sie wechselten im Sommer letzten Jahres von Telgte zu den Schwarz-Weißen. Wie kam es dazu?

Gerlach: In Telgte plante man für die neue Saison nicht mehr mit mir. Dem Verein ging es damals nicht so gut. Ich musste mir also einen neuen Verein suchen. Den Kontakt zu SWH-Trainer Florian Schulte stellte mein früherer Trainer Björn Hartwig her.

Mit Ihren 21 Jahren weisen Sie bereits eine beeindruckende Handball-Vita auf.

Gerlach: Das stimmt. Das ABC des Handballs erlernte ich in meinem Heimatverein VfL Sassenberg. Ich begann dort in der E-Jugend. Als C-Jugendlicher spielte ich dann zwei Jahre bei Sparta Münster in der Oberliga. Als Spieler der Kreisauswahl entdeckte mich der Ahlener Stützpunkttrainer Frederic Neuhaus und lockte mich in die dortige B-Jugend. Hier blieb ich drei Jahre bis zur A-Jugend. Im zweiten Jahr der A-Jugend stand ich im Tor der HSG Ahlen-Hamm in der Verbandsliga. Der Sprung in die dortige Zweite, die in der Oberliga spielte, war mir anschließend zu groß. Daher schloss ich mich 2019 dem Landesligisten Telgte an.

Fühlen Sie sich wohl bei SW Havixbeck?

Gerlach: Ich bin hier großartig aufgenommen worden. Außerdem kannte ich Lovis Stumpe und Lukas Bexten aus gemeinsamen Zeiten in der Jugend. Ich habe selten eine Mannschaft erlebt, in der jeder mit jedem kann.

Die Schwarz-Weißen sind gut in die Spur gekommen. Nun haben sie allerdings beim 1. HC Ibbenbüren deutlich verloren. Wie haben Sie das Spiel in der letzten Woche erlebt?

Gerlach: Ich habe das Spiel von der Bank aus mitverfolgt. Wir hatten nicht unseren besten Tag. Die erste Halbzeit war okay. Die Deckung stand gut, aber im Angriff haben wir zu viele Chancen vergeben. In den letzten zehn Minuten hat die Mannschaft die Köpfe hängen lassen.

Ibbenbürens Torhüter Dominik Schnetgöke wird allgemein hochgelobt.

Gerlach: Das ist auch gerechtfertigt. Aber gegen uns hat er auch nicht gerade seinen besten Tag erwischt. Nächste Woche beginne ich wieder mit dem Training. Dann wird sich zeigen, ob der beste Torhüter der Liga wirklich aus Ibbenbüren kommt (lacht).