RV Appelhülsen springt noch auf Rang vier

Bei der Bauernolympiade in Münster hatten die beiden Vertreter aus den Baumbergen, der RV Appelhülsen und das gemischte Team des RFV Havixbeck-Hohenholte/RV Nienberge, vor dem abschließenden Springen in der Halle Münsterland am Samstag mit den erst Plätzen nichts mehr zu tun...

Aufgrund tadelloser Vorstellungen im Springen sicherte sich der RV Albachten noch den Sieg (ausführlicher Bericht Lokalsport Münster). Doch auch die Reiterinnen und Reiter des RV Appelhülsen, die von Reitlehrerin Nadine Kodoh-Surmann betreut wurden, können springen, denn sie verbesserten sich vom sechsten noch auf den vierten Platz. Darüber freuten sich Jana Blömer mit First Class, Frieda-Johanna Spork mit Riccella, Annika Bonmann mit Cnut, Julia Schlerka mit Lucy, Kim Marie Winkler mit Art of Music und Philipp Hagemann mit Trixie. In der Einzelwertung beim 85. Wettkampf um die Wanderstandarte der Stadt Münster belegten Frieda-Johanna Spork und Riccella zudem den sechsten Platz. Auch ihre Teamkollegin Julia Schlerka landete in den Top 10: Mit Lucy wurde das RVA-Duo Achter. Das gemischte Team RFV Havixbeck-Hohenholte/RV Nienberge, das von den Reitlehrerinnen Marie Schulze Topphoff und Eva Resing vorgestellt wurde, rutschte von Rang zehn auf den elften Platz ab. Für diese Mannschaft ritten Sophia Bölling auf Louable, Jacqueline Hempe auf Sansibar, Nadine Hempe auf Lettelfoot, Alicia Prinz auf Cassandra, Marleen Kramer auf Capo Cadour und Mia Henrichmann auf Barbe le Crabe. Der RV Bösensell hatte in diesem Jahr keine Mannschaft gemeldet.