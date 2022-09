RV Nottuln holt Bronze-Medaille

Beim Provinzial-Jugendturnier, das in diesem Jahr beim Landwirtschaftlichen Reiterverein Kalthof in der Nähe von Iserlohn stattfand, feierten acht junge Nachwuchsreiter vom RV Nottuln in der Altersklasse Junge Reiter (U21) viele Erfolge.

In der Mannschafts-A-Dressur legte das Quartett Lara Welling mit Samurai Rock, Lea Thiemann mit Bailey, Juli Sommer mit Rock on top und Gina Austrup mit Fideralala um Mannschaftsführer Markus Terbrack eine gelungene Vorstellung hin. Das Highlight folgte dann am Abend unter Flutlicht. Die Kür mit Musik. Seit einigen Wochen hatten sich die Jugendlichen getroffen, um ihre Kür gemeinschaftlich zusammenzustellen. Es wurde viel geprobt, um sich jede Lektion genau einzuprägen. Das Quartett legte eine schwungvolle und sehr anspruchsvolle Kür hin. Dies sah auch das Richterteam so, dass für diese Darbietung 82,5 Prozent vergab. Am Ende wurde die Kür mit Platz vier belohnt.

Am folgenden Tag stand die Königsdisziplin dieses Wettkampfs – der Geländeritt – auf dem Programm. Hier gingen Lina Jablonski auf Virginia, Lea Thiemann auf Bailey, Laurenz Terbrack auf Cayman und Fritz Jelkmann auf Crawoom an den Start. Fritz Jelkmann ergatterte sich mit der zweitbesten Zeit Rang zwei.

Das Team Nottuln lag damit nach drei Teilprüfungen auf dem dritten Platz. Doch es ging noch in den Stangenwald, in dem ein A**-Springen bewältigt werden musste. Fritz Jelkmann, Laurenz Terbrack und Lea Thiemann wurden von Helena Schrief mit Cookie unterstützt. Das Team kassierte lediglich einen Zeitfehler, verteidigte damit Rang drei und freute sich am Ende über die Bronze-Medaille. „Das ist ein wahnsinnig toller Erfolg für den Verein“, freute sich Markus Terbrack.

In diesem Wettkampf wurde auch eine Einzelwertung ermittelt. Fritz Jelkmann sicherte sich mit 59,97 Punkten den zweiten Platz, Laurenz Terbrack wurde mit 59,05 Punkten Dritter und Lea Thiemann Zehnte.

Weiter ging es mit der Westfälischen Vereinsmeisterschaft im L-Springen. Für Nottuln starteten Fritz Jelkmann, Laurenz Terbrack und Helena Schrief. Das Trio musste zwei L-Springen bestreiten und belegte Platz fünf. In den einzelnen L-Springen konnte Laurenz Terbrack mit Umaroona ein L-Springen gewinnen und einen zweiten Platz belegen. Helena Schrief wurde in den L-Springen auf Rang sechs und neun platziert.

Gina Austrup gewann auch noch eine A-Dressur mit Fideralala (Wertnote 8,0). Lara Welling und Samurai Rock nahmen die silberne Schleife in der Dressurreiterprüfung der Klasse L in Empfang, nachdem der Ritt mit einer 7,4 benotet worden war.