Schapdetten feiert den vierfachen Stüper

Die ersten Saisonsiege für GS Hohenholte und Fortuna Schapdetten, der zweite Dreier in der neuen Serie für den SV Bösensell und die erste Niederlage für SW Havixbeck in der Spielzeit 2022/23. Das ist die Bilanz der Baumberge-Teams in der Kreisliga A 2 Münster am dritten Spieltag.

Per Kopf zirkelt Simon Stüper das Leder hier zum 1:0 ins Tor. Es ist das erste von vieren des Schapdetteners an diesem Tag.

TuS Saxonia Münster –

GS Hohenholte

0:1

Im Spiel gegen Saxonia Münster setzte sich Hohenholte mit 1:0 (1:0) durch. Doch der knappe Erfolg hatte einen Haken: „Das Spiel gehört zu den drei schlechtesten Spielen, seitdem ich hier Trainer bin.“ Über die drei Punkte freute sich Trainer Lukman Atalan, über die Art und Weise des Sieges allerdings so gar nicht. „Wir haben nicht das umgesetzt, was wir trainieren. Wir waren viel zu hektisch und hatten zu große Abstände im Zentrum. Aber wir haben ein Tor mehr gemacht als der Gegner. Und das ist das, was am Ende zählt.“ Obwohl die Münsteraner mehr vom Spiel hatten und durchaus auch zu einem Treffer hätten kommen können, erzielte Marvin Niehoff in der zwölften Minute das Tor des Tages. Nach einem Freistoß von Mario Boonk wurde der erste Versuch per Kopf noch abgewehrt, den Abpraller bugsierte Niehoff jedoch zur frühen Führung in die Maschen. Weitere Chancen von Patrick Wilhelmer, Timo Nolte und Leon Marquardt, der in der Nachspielzeit das leere Tor nicht traf, wurden vergeben, sodass es bis zum Schluss spannend blieb. „Es war ein dreckiger Sieg, aber vielleicht brauchten wir den auch mal. Denn sonst machen wir oft das Spiel, die Tore aber nicht und spielen nur unentschieden oder verlieren.“

SV Bösensell –

TuS Hiltrup II

3:0

„Wenn man 3:0 gewinnt, gibt es nicht viel zu meckern“, erklärte Bösensells Trainer Christian Hester nach dem deutlichen Heimsieg. Besonders hatte ihm Till Leifken gefallen, der kurzfristig als Innenverteidiger einspringen musste und an der Entstehung von zwei Treffern maßgeblich beteiligt war. Ansonsten freute sich der Fußballlehrer über die drei SVB-Tore, die allesamt zum richtigen Zeitpunkt kamen. Das erste ging auf das Konto von Gufäb Hatam, der traf, als der TuS just besser ins Spiel kam. Mit dem 2:0 in Minute 47 durch Hannes Volbracht war sodann eine Vorentscheidung gefallen. Und mit Hatams zweitem Tor an diesem Tag machte der Neuzugang vom BSV Roxel den Deckel drauf.

Fortuna Schapdetten –

BSV Roxel

5:4

Die richtigen Wechsel und Simon Stüper bescherten Fortuna Schapdetten im Spiel gegen den BSV Roxel II drei wichtige Punkte. Mit 5:4 (1:1) gewann die Mannschaft von Christopher Muck und holte damit den ersten Dreier in dieser Saison. „Der Sieg war wichtig“, so Muck nach 90 durchaus schwierigen Minuten. Denn obwohl die Fortuna weitgehend die Spielkontrolle hatte, lag sie zwischenzeitlich mit 1:3 hinten. „Da war ich schon etwas überrascht“, stellten die Gegentore den Spielverlauf laut Coach etwas auf den Kopf. Herausragender Mann auf dem Feld war an diesem Spieltag Simon Stüper, der Schapdetten in der Anfangsphase per Kopf in Führung brachte. Doch durch einen Konter und zwei individuelle Fehler drehten die Gäste die Partie und führten nach der Pause mit 3:1. „Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass wir hier noch etwas reißen. Wir haben nicht aufgegeben und starke Leute von der Bank gebracht, die offensiv in der letzten halben Stunde noch einmal Druck gemacht haben.“ Zunächst ein Eigentor zum 2:3 und anschließend ein Hattrick von Stüper sorgten für gute Laune aufseiten der Gastgeber, die auch von dem vierten Gegentreffer kurz vor Schluss nicht mehr getrübt werden konnte.

SW Havixbeck –

DJK GW Albersloh

3:4

Ein Spektakel sahen die Zuschauer beim 3:4 (1:1) zwischen SW Havixbeck und GW Albersloh. „Beide Mannschaften waren nicht wirklich gut“, gab SWH-Trainer Markus Lindner offen zu. Spielten seine Jungs in den ersten 20 Minuten noch guten Fußball, ließen sie danach alles vermissen. „Plötzlich war alles weg. Wir haben einen technischen Fehler nach dem anderen gemacht und unsaubere Pässe gespielt.“ Zu dem Zeitpunkt führten die Havixbecker zwar mit 1:0 durch Jonas Hehn (7.), Albersloh lief die Schwarz-Weißen von nun an jedoch vermehrt an und erarbeitete sich gute Chancen. Eine nutzten die Gäste kurz vor dem Halbzeitpfiff zum verdienten 1:1. Durch ein Eigentor (61.) und einen Konter (72.) gingen die Grün-Weißen mit 3:1 in Führung und ließen die Hoffnungen auf einen Habichter Punktgewinn in weite Ferne rücken. Trotz des 2:3 durch Ruben Schmitz kurz darauf (75.) hatte Lindner nicht das Gefühl, dass sein Team noch zum Ausgleich kommen könnte. „Im Gegenteil. Das war heute ein Schritt nach hinten. Aber auch das gehört bei so einer jungen Mannschaft dazu“, so das Fazit nach noch zwei weiteren Treffern in der Nachspielzeit.