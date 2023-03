Schapdettener räumen mächtig ab

Die Schülermannschaft von Fortuna Schapdetten freut sich über eine Goldmedaille: Liz Arning, Philip Aldenborg und Carlo Donhegge traten jetzt in Dortmund das erste Mal bei der Bogen-Landesmeisterschaft in der Halle an und standen direkt ganz oben auf dem Treppchen.

Die Schülermannschaft von Fortuna Schapdetten freut sich über eine Goldmedaille: Liz Arning, Philip Aldenborg und Carlo Donhegge traten jetzt in Dortmund das erste Mal bei der Bogen-Landesmeisterschaft in der Halle an und standen direkt ganz oben auf dem Treppchen.

In den Einzelwertungen holten sich Philip Aldenborg Silber und sein Drillingsbruder Lennart Aldenborg Bronze in der Klasse Schüler B. Liz Arning brachte in der Klasse Schüler B weiblich ebenfalls Bronze heim.

Die Schüler freuten sich schon seit Dezember auf die Meisterschaft in Dortmund. Die Gruppe trainiert erst seit etwas über einem Jahr zusammen. Gleich in der ersten Hallensaison bis zur Landesmeisterschaft durchzustarten, ist eine tolle Leistung, schreibt die Fortuna in einer Presseinformation.

Am zweiten Wettkampftag holte zudem Anke Rüschhoff-Nadermann die Goldmedaille. Sie darf sich nun zum dritten Mal in Folge Landesmeisterin Bogensport Halle nennen. Die Bogensportlerin der Fortuna sicherte sich mit 545 von 600 möglichen Ringen deutlich vor der Zweitplatzierten Ursula Albers (518 Ringe) aus Reken den Platz auf dem Siegertreppchen.