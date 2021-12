Schiedsrichter werden rarer

Der Trend zeigt weiter nach unten, auch wenn die Talfahrt nicht mehr so rasend ist, wie sie noch vor wenigen Jahren war. „Als ich 2019 das Amt des Kreis-Schiedsrichterobmanns übernommen habe, haben wir aus diversen Gründen 64 Schiedsrichter in nur einem Jahr verloren“, sagt Paulo Goncalves. Doch die Zahlen sind weiter nicht gut. Für die 157 Senioren-, für die 103 Jugend- und für die 44 Damen-Mannschaften bräuchte es eigentlich 310 Unparteiische. Aktuell gibt es aber nur 224 Männer und Frauen an der Pfeife im Fußballkreis Ahaus/Coesfeld. Damit fehlen 86 Schiedsrichter. Und der Trend ist weiter rückläufig: In 2020 gingen nach Angaben von Paulo Goncalves 22 Schiedsrichter verloren. Bis Ende November 2021 sind es aktuell 14.

„Und wenn man ehrlich ist, haben wir aktuell nur gut 100 Schiedsrichter, die wirklich richtig aktiv sind. Die pfeifen am Wochenende dann mal zwei oder gar drei Spiele.“ Es gebe viele Unparteiische, die sich aus diversen Gründen (Beruf, Corona, Krankheit, Familie) zurückgezogen hätten. „Die pfeifen dann vielleicht nur fünf Spiele im Jahr und haben sich die restliche Zeit geblockt.“

An der DJK Adler Buldern liegt es nicht, dass der Fußballkreis in Sachen Unparteiische immer schlechter aufgestellt ist. Der Dülmener Verein sollte eigentlich sieben Schiedsrichter stellen, 14 sind es tatsächlich – Spitzenreiter und einer von acht Vereinen, die das sogenannte „Übersoll“ erfüllen. „Nur“ acht Vereine müsste es eigentlich heißen, denn diese Clubs sind die Ausnahmen. Die Regel ist leider: Weniger Schiedsrichter als gewünscht.

Diese Regel erfüllen auch Arminia Appelhülsen und GW Nottuln. Die Arminen stellen zwei statt vier Schiedsrichter, die Grün-Weißen immerhin sechs – aber zehn sollten es sein. Negative Konsequenzen hat das nicht nur für den Fußball vor Ort, sondern auch für die beiden Vereine. Denn der Fußballkreis verhängt Geldstrafen, wenn das Soll an Referees nicht erfüllt wird. So müssen die Appelhülsener 125 Euro berappen, die Nottulner gar 400. Und diese Summen schütteln vergleichsweise kleine Sportvereine nicht mal eben so aus dem Ärmel.

Längst können nicht mehr alle Spiele im Kreisgebiet besetzt werden. Goncalves: „In den untersten Klassen, wie zum Beispiel Frauen-Kreisliga B, B-Junioren-B-Liga oder Kreisliga D bei den Herren können wir nicht mehr alle Spiele besetzen.“ Auf Dauer könnte es auch ein Problem in der C-Liga geben. Hier seien vor zwei Monaten schon mal zwei Spiele unbesetzt geblieben. „Da wird man sehen müssen, wie sich das entwickelt.“

Auch wenn die Zahlen aktuell nicht gut sind, sieht Goncalves den Kreis Coesfeld noch vergleichsweise gut aufgestellt. „Ich kenne Nachbarkreise, wie zum Beispiel den Kreis Steinfurt, wo zum Teil A-Liga-Spiele nicht mehr besetzt werden können. Davon sind wir zum Glück aktuell noch weit entfernt.“

Die Ausbildungsqualität bei den Schiedsrichtern soll hochgehalten werden. Daher sei aktuell auch noch kein neuer Kursus terminiert. „Wir hoffen, im Februar einen Anwärter-Lehrgang anbieten zu können.“ Der solle in jedem Fall als Präsenzveranstaltung stattfinden. „Wir haben auch schon mal einen Schiedsrichter-Anwärterlehrgang online stattfinden lassen. Aber das ist nicht gut. Da fehlen die Diskussionen untereinander. Da leidet die Ausbildung.“

Paulo Goncalves, der selber Schiedsrichter-Obmann bei DJK Stadtlohn ist, weiß aber auch, wie schwer es ist, geeigneten Nachwuchs zu finden. „Uns ist ja nicht damit geholfen, wenn jemand dazu verdonnert wird, den Kursus zu belegen. Der pfeift dann vielleicht fünf Spiele im Jahr und wir haben mehr Arbeit damit, als dass es uns weiterbringt.“ Gesucht würden Jugendliche sowie fitte Männer und Frauen, die Spaß am Pfeifen, am Schiedsrichterwesen haben. Zudem setzen die Vereine entsprechende Anreize. Paula Goncalves: „Mittlerweile ist es in allen Vereinen so, dass die Ausrüstung vom Verein gestellt wird. Einige Vereine stellen ihre Schiedsrichter beitragsfrei. Das machen aber nicht alle. Wir als DJK Stadtlohn zahlen für bis zu 30 Spiele im Jahr pro Partie zusätzlich zehn Euro an den Schiedsrichter.“

Im Fußballkreis Ahaus/ Coesfeld gebe es wenig Probleme, weil man sich dazu entschlossen hatte, Schiedsrichtern mit einer C-Liga-Qualifikation auch B-Liga-Spiele zu geben. Und B-Liga-Schiedsrichter pfeifen A-Liga-Spiele.

Weil nicht in allen Orten und Kreisgebieten genügend Schiedsrichter vorhanden seien, könnte es künftig sein, dass Schiedsrichter von weiter weg anreisen. „Wir bemühen uns, Spiele im Umkreis von 30 Kilometern zu vergeben. Damit auch die Fahrtkosten für die Vereine gering bleiben. Da wird man sehen müssen, ob wir das auf Dauer halten können.“